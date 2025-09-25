Abel exalta clima da torcida do Palmeiras em classificação, mas relembra atrito: "Sangra por dentro"

Os mais de 40 mil torcedores presentes no Allianz Parque fizeram bonita festa na virada do Palmeiras sobre o River Plate, nesta quarta-feira. A vitória por 3 a 1, com gols de Vitor Roque e Flaco López (duas vezes), colocou o Verdão na semifinal da Libertadores. O técnico Abel Ferreira exaltou o clima do estádio e, ao falar de elogios e críticas a seus jogadores, relembrou o atrito que teve com torcedores no estádio.

"É fácil perceber quando os torcedores estão conosco, sente na pele. Umas vezes cantam os nomes dos jogadores, outras não. Quando essa energia está conosco, quando todos os torcedores estão conosco, a direção acredita no que o treinador faz, o treinador acredita nos jogadores e vice-versa, quando esses pilares estão no mesmo sentido, estamos mais próximos de fazer jogos como esse. O chiqueiro pega fogo, pega! Quando toca o hino e começa a me arrepiar 'ok, estamos preparados para fazer um grande jogo'. Isso nos ajuda imensamente", disse o treinador.

Durante a semana, um corte do vídeo de bastidores do Palmeiras viralizou pela fala de Raphael Veiga, que "comparou" Flaco López a Lionel Messi, após a primeira convocação do palmeirense à seleção argentina. Ao ser questionado sobre a fala do camisa 23, Abel cortou a empolgação e relembrou atrito recente que teve com torcedores do Verdão após eliminação na Copa do Brasil.

"Menos, menos... O Brasil é um país especial, mas não pode ser 8 ou 80. Sabem bem o que a torcida fez comigo. Sou exatamente o mesmo, mas não esqueço do que chamaram a mim e meus jogadores. Está marcado e sangra por dentro. Tudo o que faço aqui é dar o melhor que sei e o que posso para ajudar meus jogadores a serem melhores. Meus jogadores sabem que estamos lá para cuidar deles, trabalhar juntos, tentar criar o melhor sistema que encaixe nas características dos jogadores e nas ambições do clube, mas nunca esquecendo dessa reestruturação", declarou.

Torcida do Palmeiras x Abel: o que aconteceu?

Abel Ferreira foi alvo de críticas e duros xingamentos no último mês após eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão foi derrotado nos jogos de ida e volta, sendo este último em casa. Com a queda confirmada, no Allianz Parque, parte da torcida presente no local soltou gritos de "ei, Abel, vai tomar no c...", além de "Abel, vai se f..., o meu Palmeiras não precisa de você".

Além disso, do lado de fora do estádio, naquela ocasião, penduraram faixa pedindo "fora, Abel".

Palmeiras se reencontra e faz as pazes com a torcida

Após a revolta com a eliminação na Copa do Brasil para o maior rival, o Palmeiras se recuperou com um novo sistema tático, que deu luz à dupla Flaco-Roque. Agora, a equipe de Abel soma nove jogos de invencibilidade no ano e agora aguarda LDU x São Paulo para conhecer seu adversário da semifinal da Libertadores.