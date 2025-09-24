Com mais de 2 metros de altura, Young aproveita chance no gol do São Paulo

Depois de quatro anos no elenco profissional, Young enfim começa a ganhar espaço no gol do São Paulo.

À espera

Promovido ao elenco profissional em 2021, aos 19 anos, foi só agora em 2025 que Young passou a ter oportunidades como goleiro do São Paulo. Aos 23 anos, o arqueiro dispõe de um conjunto de características que o colocam como promessa na posição.

Young foi a campo no empate por 2 a 2 com o Sport, no qual acabou cometendo falha em saída de bola em um dos gols sofridos, e agora no clássico contra o Santos. Apesar da derrota por 1 a 0 na Vila Belmiro, sua atuação agradou.

Cria da base do clube, Young ganhou notoriedade no Campeonato Paulista sub-17, quando foi decisivo nas disputas de pênaltis contra Palmeiras e Corinthians, ajudando o São Paulo a conquistar o título.

Desde então, passou a ser tratado como um talento da sua geração. Em 2022, mesmo já treinando entre os profissionais, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, dividindo elenco com nomes como Pablo Maia e Lucas Beraldo.

Gigante de 2,01 m

A altura é um de seus grandes trunfos. Com 2,01 m, Young é o jogador mais alto do elenco são-paulino, o que sempre foi motivo para ser observado pela comissão técnica. O problema é que a concorrência no gol do Morumbis tem sido grande.

Desde sua chegada ao profissional, passou por ciclos em que o posto de goleiro reserva contou com Tiago Volpi, Felipe Alves e, mais recentemente, Jandrei. Foi só agora que o último foi emprestado para o Juventude que o jovem passou a ter minutagem.

O que o futuro aguarda

No longo prazo, ainda não está definido como o São Paulo vai manter a posição. Titular absoluto, Rafael tem 36 anos e renovou seu contrato neste ano; Young, por sua vez, possui vínculo expirando no ano que vem; Jandrei, enquanto isso, retorna de empréstimo em dezembro, já que não possui cláusula de opção de compra em seu vínculo com o Juventude.