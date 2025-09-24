Topo

Esporte

Weverton avalia virada do Palmeiras e celebra vaga na semi: "O importante era a classificação"

24/09/2025 23h40

O Palmeiras venceu o River Plate, por 3 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira, e carimbou a vaga para a semifinal da Libertadores. Vitor Roque e Flaco López (duas vezes) fizeram os gols do Verdão no Allianz Parque. O goleiro Weverton avaliou a partida e valorizou a classificação palmeirense.

"Mais uma noite linda de Libertadores. Futebol é sempre nos detalhes. Fizemos um baita primeiro tempo no jogo da ida e no segundo tempo eles conseguiram se reequilibrar, nos dar trabalho e diminuir a nossa vantagem. Hoje não começamos bem, mas no segundo tempo o Abel fez as mudanças necessárias, fomos bem e conseguimos a classificação", disse à getv.

"O River Plate é uma grande equipe, sabemos da tradição deles no futebol sul-americano, é um adversário muito duro. O importante era a classificação, conseguimos por mérito, muito bem. Dar os parabéns a todos. Pude ajudar com defesa. Feliz pelo trabalho", finalizou.

Palmeiras de volta à semifinal

Com o resultado, o Verdão volta a disputar a semifinal da Libertadores depois de cair nas oitavas em 2024. Essa será a quinta sob comando de Abel Ferreira. Com o português no comando, o Verdão disputou a semifinal em 2020, 2021, 2022 e 2023.

E agora?

Agora, espera o vencedor de LDU x São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbis. O time equatoriano venceu o primeiro jogo por 2 a 0. As semifinais estão marcadas para acontecer entre os dias 22 e 29 de outubro.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Com fim emocionante, Volta Redonda bate o Remo e deixa a vice-lanterna da Série B

Weverton avalia virada do Palmeiras e celebra vaga na semi: "O importante era a classificação"

Palmeiras bate o River de virada em jogo tenso e vai às semifinais da Libertadores

Palmeiras: Weverton exalta 'mudanças necessárias' de Abel em 3 a 1 no River

Ramón Díaz volta ao Brasil para assumir o Internacional: 'Quero que o time seja protagonista'

Palmeiras vira sobre o River com dois de Flaco e volta à semi da Libertadores

Palmeiras leva susto, mas vence River em jogo tenso e vai à semi da Liberta

Seleção de refugiadas do Afeganistão estreia no futebol em torneio da Fifa nos Emirados Árabes

Vila Nova-GO demite o técnico Paulo Turra após empate em casa pela Série B

Com brilho de Messi, Inter Miami goleia NY City pela MLS e vence 3ª seguida

Textor detona arbitragem após lance em Grêmio x Bota: 'Recusamos a evoluir'