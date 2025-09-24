Weverton avalia virada do Palmeiras e celebra vaga na semi: "O importante era a classificação"

O Palmeiras venceu o River Plate, por 3 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira, e carimbou a vaga para a semifinal da Libertadores. Vitor Roque e Flaco López (duas vezes) fizeram os gols do Verdão no Allianz Parque. O goleiro Weverton avaliou a partida e valorizou a classificação palmeirense.

"Mais uma noite linda de Libertadores. Futebol é sempre nos detalhes. Fizemos um baita primeiro tempo no jogo da ida e no segundo tempo eles conseguiram se reequilibrar, nos dar trabalho e diminuir a nossa vantagem. Hoje não começamos bem, mas no segundo tempo o Abel fez as mudanças necessárias, fomos bem e conseguimos a classificação", disse à getv.

"O River Plate é uma grande equipe, sabemos da tradição deles no futebol sul-americano, é um adversário muito duro. O importante era a classificação, conseguimos por mérito, muito bem. Dar os parabéns a todos. Pude ajudar com defesa. Feliz pelo trabalho", finalizou.

Palmeiras de volta à semifinal

Com o resultado, o Verdão volta a disputar a semifinal da Libertadores depois de cair nas oitavas em 2024. Essa será a quinta sob comando de Abel Ferreira. Com o português no comando, o Verdão disputou a semifinal em 2020, 2021, 2022 e 2023.

E agora?

Agora, espera o vencedor de LDU x São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbis. O time equatoriano venceu o primeiro jogo por 2 a 0. As semifinais estão marcadas para acontecer entre os dias 22 e 29 de outubro.