Volta Redonda bate Remo e reage no Z4 da Série B
Na noite desta quarta-feira, em confronto válido pela 28ª rodada da Série B, o Volta Redonda recebeu o Remo no Estádio Raulino de Oliveira e venceu por 2 a 1. João Victor e Matheus Lucas balançaram as redes para os mandantes, enquanto Eduardo descontou para os visitantes.
Situação da Tabela
Com o triunfo, o Volta Redonda chegou aos 30 pontos, agora na 17ª colocação da tabela, e se igualou no número de pontos em relação ao América-MG, primeira equipe fora do Z4. Do outro lado, ao ser superado, o Remo permaneceu com 39 somados, na décima posição.
Resumo do jogo
VOLTA REDONDA 2 x 1 REMO
Competição: 28ª rodada da Série B
Local: Estádio Raulino de Oliveira
Data: 24 de setembro de 2025 (sábado)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Gols
- João Victor, aos 14? do 1ºT (Volta Redonda)
- Eduardo, aos 44? do 2ºT (Remo)
- Matheus Lucas, aos 53? do 2ºT (Volta Redonda)
Como foi o jogo
Vitinho abriu o placar para o Volta Redonda aos 14 minutos do primeiro tempo. Em jogada de contra-ataque, Ítalo acionou o atacante, que limpou o marcador e finalizou firme.
Aos 44 minutos da etapa complementar, o Remo empatou com Eduardo Melo. João Pedro sofreu pênalti e foi para a cobrança, mas parou em Jefferson Paulino. No rebote, Eduardo apareceu para concluir e deixar tudo igual.
Aos 53 minutos do segundo tempo, Matheus Lucas garantiu a vitória do Volta Redonda. Vitinho cruzou na segunda trave, Sanchez escorou para o meio e o camisa 9 bateu forte para o fundo das redes.
Próximos jogos
Volta Redonda
- Enfrenta o América-MG, pela 29ª rodada da Série B
Remo
- Enfrenta o CRB, pela 29ª rodada da Série B