Volpi marca, Botafogo empata com Grêmio e perde chance de entrar no G4
Em duelo movimentado, Grêmio e Botafogo empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, na Arena, em duelo adiado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os gaúchos chegaram a 28 pontos e assumiram a 11ª posição. Já os cariocas foram a 40 e continuam em quinto.
O Botafogo abriu o placar no segundo tempo, com Cuiabano. Já o Grêmio chegou ao empate nos minutos finais, com o goleiro Tiago Volpi, de pênalti.
Na próxima rodada, o Grêmio encara o Vitória, neste domingo, novamente na Arena. No mesmo dia, o Botafogo terá o clássico contra o Fluminense, no Maracanã.
O jogo
O Grêmio começou a partida tentando pressionar o Botafogo e quase marcou aos cinco minutos. Kanemann aproveitou escanteio e chutou para boa defesa de Léo Linck. Só que os cariocas responderam em seguida. Matheus Martins foi lançado, entrou na área, mas foi impedido de finalizar por Kanemann.
Os gaúchos continuaram com a postura ofensiva e quase abriram o placar aos 15 minutos. Edenílson aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Léo Linck.
Depois disso, o duelo ficou equilibrado, com as duas equipes em busca do ataque. No entanto, lances de perigo só aconteceram a partir dos 35 minutos. Primeiro, Artur foi lançado e obrigou Tiago Volpi a fazer grande defesa. Depois, foi a vez de Arthur Cabral parar no goleiro gaúcho.
Nos minutos finais, o Grêmio voltou a criar boa chance. André foi lançado na área, mas mandou pela linha de fundo. Assim, o jogo permaneceu empatado até o intervalo.
No segundo tempo, o Grêmio voltou melhor e teve boa chance aos quatro minutos. Dodi recebeu passe na área e chutou para boa defesa de Léo Linck. Só que a resposta do Botafogo veio em grande estilo, aos sete. Cuiabano foi lançado na área e finalizou sem chance para Volpi.
O revés foi sentido pelo Grêmio. Os donos da casa demoraram a reagir e só voltaram a ter boa oportunidade aos 28 minutos. Olivera recebeu passe na área, mas finalizou mal.
O lance animou os gaúchos, que passaram a dominar a partida. O Grêmio conseguiu pressionar o Botafogo e abusava das bolas aéreas. Os donos da casa foram premiados aos 44 minutos. Após a bola bater no braço de Matheus Martins, o árbitro marcou pênalti, convertido por Tiago Volpi. Assim, o confronto terminou igual em Porto Alegre.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 1 X 1 BOTAFOGO
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data: 24 de setembro de 2024 (Quarta-feira)
Horário: 19h30(de Brasília)
Árbitro: Lucas Torezin (PR)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz De Freitas (PR)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartões amarelos: Marcos Rocha (Grêmio); Marlon Freitas e Alexander Barboza (Botafogo)
Cartão vermelho: Kaio (Botafogo)
GOLS
GRÊMIO: Tiago Volpi, aos 44min do segundo tempo
BOTAFOGO: Cuiabano, aos 7min do segundo tempo
GRÊMIO: Tiago Volpi, Gustavo Martins, Noriega (Alex Santana) e Kannemann; Marcos Rocha, Dodi, Edenílson (Olivera), Willian (Cristaldo) e Marlon; Pavón (Allyson) e André (Jardiel)
Técnico: Mano Menezes
BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio e Alex Telles (Cuiabano); Newton e Marlon Freitas; Jeffinho (Mateo Ponte), Matheus Martins, Artur (Kadir) e Arthur Cabral
Técnico: Davide Ancelotti