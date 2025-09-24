Topo

Esporte

Vitória anuncia a chegada do treinador Jair Ventura para o restante da temporada

24/09/2025 13h36

O Vitória anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do técnico Jair Ventura. O treinador chega para comandar a equipe no restante da temporada e na briga contra o rebaixamento.

Além do profissional, o Vitória também contratou o auxiliar técnico Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macêdo, que passam a integrar a comissão técnica do clube.

Jair Ventura vai ser o terceiro treinador diferente do Vitória na temporada, depois de Thiago Carpini e Fábio Carille. O último, inclusive, comandou o time em apenas nove jogos, com três derrotas, cinco empates, uma vitória e um aproveitamento de 29,6%.

Carille foi demitido no dia 25 de agosto, depois de goleada sofrida diante do Flamengo, por 8 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Desde então, o interino Rodrigo Chagas comandou a equipe.

O Vitória ocupa a 17ª posição, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 22 pontos.

Trabalho de Jair Ventura no Avaí

Desde março de 2025, Jair Ventura estava no comando do Avaí. Ao todo, foram 27 jogos, com nove vitórias, dez empates e oito derrotas. Ele deixa a equipe na 11ª posição da Série B, seis pontos atrás do Novorizontino, quarto colocado do torneio.

Nesta terça-feira, o clube catarinense anunciou a saída do treinador.

Além do Avaí, Jair Ventura também teve passagens por Botafogo, Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense, Juventude, Goiás e Atlético-GO.

Calendário do Vitória

  • Grêmio x Vitória: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 28 de setembro de 2025 (domingo), às 11 horas (de Brasília)

  • Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela

  • Grêmio: ocupa a 12ª posição com 28 pontos em 23 jogos

  • Vitória: ocupa a 17ª posição com 22 pontos em 24 jogos

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Corinthians treina finalizações e transições visando jogo contra o Flamengo

Bicampeão da Fórmula 1, Fernando Alonso deixa aberta a possibilidade de se aposentar ao fim de 2026

Arbitragem do Brasileirão acertou em 82% dos lances polêmicos, diz relatório da CBF

Vitória anuncia a chegada do treinador Jair Ventura para o restante da temporada

Khamzat Chimaev provoca Imavov e De Ridder em disputa por chance ao título

Renato Gaúcho se despede do Flu e critica 'gênios que destroem o futebol'

Mais de 100 torcedores da Roma presos em Nice antes da partida da Liga Europa

Santos anuncia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi

Procuradoria do STJD recorre para aumentar pena de Bruno Henrique

Jogo do Palmeiras hoje (24) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Onde vai passar Grêmio x Botafogo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo