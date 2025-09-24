Vitória anuncia a chegada do treinador Jair Ventura para o restante da temporada

O Vitória anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do técnico Jair Ventura. O treinador chega para comandar a equipe no restante da temporada e na briga contra o rebaixamento.

Além do profissional, o Vitória também contratou o auxiliar técnico Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macêdo, que passam a integrar a comissão técnica do clube.

O Esporte Clube Vitória anuncia a contratação do técnico Jair Ventura. O treinador assume a equipe com efeito imediato e seu contrato tem vigência até o final de 2025. Jair Ventura chega com o auxiliar técnico Emílio Faro e o analista de desempenho Antônio Macêdo, que se juntam... pic.twitter.com/khAmGQBUep ? EC Vitória (@ECVitoria) September 24, 2025

Jair Ventura vai ser o terceiro treinador diferente do Vitória na temporada, depois de Thiago Carpini e Fábio Carille. O último, inclusive, comandou o time em apenas nove jogos, com três derrotas, cinco empates, uma vitória e um aproveitamento de 29,6%.

Carille foi demitido no dia 25 de agosto, depois de goleada sofrida diante do Flamengo, por 8 a 0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Desde então, o interino Rodrigo Chagas comandou a equipe.

O Vitória ocupa a 17ª posição, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, com 22 pontos.

Trabalho de Jair Ventura no Avaí

Desde março de 2025, Jair Ventura estava no comando do Avaí. Ao todo, foram 27 jogos, com nove vitórias, dez empates e oito derrotas. Ele deixa a equipe na 11ª posição da Série B, seis pontos atrás do Novorizontino, quarto colocado do torneio.

Nesta terça-feira, o clube catarinense anunciou a saída do treinador.

Além do Avaí, Jair Ventura também teve passagens por Botafogo, Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense, Juventude, Goiás e Atlético-GO.

Calendário do Vitória

Grêmio x Vitória : 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Data e hora : 28 de setembro de 2025 (domingo), às 11 horas (de Brasília)

: 28 de setembro de 2025 (domingo), às 11 horas (de Brasília) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Situação na tabela