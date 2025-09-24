Topo

Vila Nova-GO demite o técnico Paulo Turra após empate em casa pela Série B

24/09/2025 23h02

Paulo Turra não é mais o treinador do Vila Nova para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, o comandante foi demitido após o empate por 2 a 2 com o Cuiabá, pela 28ª rodada da competição nacional, deixando escapar mais dois pontos em casa.

Com este resultado, o Vila Nova chegou a seis partidas sem vencer na Série B, ampliando a pressão interna e externa sobre a comissão técnica.

Paulo Turra ficou apenas oito jogos à frente do time goiano, com duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. Ele havia sido contratado no início de agosto para substituir Rafael Lacerda.

O começo da trajetória animou a torcida com dois triunfos consecutivos, sobre o Paysandu e no clássico contra o Goiás. No entanto, o rendimento caiu e o time não conseguiu repetir os bons resultados.

Em entrevista coletiva, o presidente Hugo Jorge Bravo explicou que a sequência negativa foi determinante para a mudança no comando. "O treinador já foi comunicado. Estamos procedendo à rescisão dele. Futebol é resultado. Estamos em uma sequência sem vitórias e precisamos nos mexer. Podemos pecar por muita coisa, mas jamais pela omissão", afirmou o dirigente.

O Vila Nova ocupa atualmente a 11ª colocação da Série B, com 37 pontos. O próximo desafio será contra o Novorizontino, no domingo, às 16 horas, fora de casa, já pela 29ª rodada.

