Vila Nova e Cuiabá ficam no empate por 2 a 2 em segundo tempo frenético pela Série B
Vila Nova e Cuiabá empataram pelo placar de 2 a 2 nesta quarta-feira, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto foi marcado por alternâncias no placar e gols decisivos no segundo tempo, após uma primeira etapa intensa, mas sem bola na rede.
Com o resultado, o Cuiabá chegou a 42 pontos e ficou na sexta colocação da tabela. O Vila Nova alcançou 37 pontos e ocupa a 11ª posição, ainda distante da zona de acesso à Série A de 2026.
O primeiro tempo foi de ritmo acelerado, com o Cuiabá mais organizado e criando as principais oportunidades. Matheusinho e Alejandro Martínez exigiram boas defesas de Halls, que evitou que o Dourado abrisse vantagem.
O Vila Nova encontrou dificuldades de articulação no meio-campo, com espaços entre defesa e ataque, mas quase marcou em chute de Guilherme Parede, que passou perto do travessão. Mesmo movimentada, o primeiro tempo terminou com o placar de 0 a 0.
A segunda etapa concentrou todas as emoções da noite. Logo no início, Safira recebeu de Matheusinho na direita e cruzou rasteiro para Juan Christian, que, no primeiro toque na bola, completou para o gol e abriu o placar para os visitantes.
A resposta não demorou. Aos oito minutos, Guilherme Parede avançou pela esquerda e cruzou para João Vieira, que apareceu livre na área e cabeceou firme para empatar. O time da casa virou aos 24 minutos, em jogada de Júnior Todinho. O atacante recebeu de Poveda dentro da área e finalizou de primeira para balançar a rede.
O Cuiabá, no entanto, voltou a igualar a partida aos 32 minutos, quando Juan Christian fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro para Alisson Safira empurrar para o gol e decretar o placar final.
Na sequência da competição, o Vila Nova enfrenta o Novorizontino no domingo, às 16h, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O Cuiabá também volta a campo no domingo, às 20h30, contra o Athletic-MG, na Arena Pantanal.
FICHA TÉCNICA
VILA NOVA 2 X 2 CUIABÁ
VILA NOVA - Halls; Pedro Romano (Walisson Maia), Tiago (Dodô), Weverton e Higor (Thalys); Ralf (Nathan Melo), João Vieira e Bruno Xavier (Júnior Todinho); Elias, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Paulo Turra.
CUIABÁ - Luan Polli; Mateusinho (Jadson), Bruno Alves, Alan Empereur e Max (Sander); Calebe, Denilson, David (De Lucca) e Jader (Juan Christian); Alejandro Martínez e Alisson Safira (Carlos Alberto). Técnico: Eduardo Barros.
GOLS - Juan Christian, a um, João Pedro, aos 9, Júnior Todinho, aos 25, e Alisson Safira, aos 33 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Tiago, Weverton e Higor (VIL); Mateusinho, Denilson e Alisson Safira (CUI)
ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO).