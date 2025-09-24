'Vexame': Fabíola Andrade analisa queda do Flu na Sul-Americana

A queda do Fluminense nas quartas da Sul-Americana foi marcada pela acomodação do time com o possível empate fora de casa, avaliou Fabiola Andrade no Fim de Papo.

O empate por 1 a 1 no Maracanã, após derrota na ida, evidenciou falhas defensivas e desperdício de chances, mesmo diante de um adversário considerado tecnicamente inferior.

Para mim o que tirou o Flu da sul-americana foi aquele gol no finalzinho do primeiro jogo. Aquele gol ali foi letal porque o Fluminense estava feliz com o empate na Argentina.

Lanús é muito ruim, Fluminense é muito mais time e infelizmente, eu acho que ser eliminado pelo Lanús no Maracanã, eu acho que é muito feio pro Fluminense, pro tamanho do Fluminense, acho muito feio, acho que o vexame tá escrito aí, né, na nossa tarde aqui, eu acho que foi vexame sim.

Fabíola Andrade

O Santos vai sendo montado sem o Neymar. E o Vojvoda tem a oportunidade que talvez seja até boa para o Santos de não precisar se preocupar com o que fazer com o Neymar porque ele vai ter aí um mês para trabalhar o Santos sem as distrações causadas pelo Neymar.

Alicia Klein

Claramente o problema não é só o treinador. Quando você faz essa quantidade de trocas, você tem um problema maior que não é resolvido por trocar o comando técnico da equipe a cada seis meses. Ramon e 'Ramonzinho' passaram sete jogos no Olimpia e pediram demissão depois de uma sequência de quatro jogos sem vitória. Olimpia, Campeonato Paraguaio. E aí, isso os qualifica depois do trabalho que já não tinha sido muito bom no Corinthians para vir e assumir o Inter?

Alicia Klein

O Corinthians virou um time de caloteiro. Além de ser um time de caloteiro e do calote, é de uma injustiça esportiva muito grande. [...] Mexe no bolso dos dirigentes para você ver se não muda a atitude, falar ' se o clube não pagar, você vai pagar'. Aí eu quero ver se vou assinar contratos irresponsáveis como estou assinando.

Fabíola Andrade

