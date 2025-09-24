Vasco aproveita expulsão, vence Bahia de virada e respira contra a degola

O Vasco venceu o Bahia na noite de hoje, de virada, em São Januário, e conseguiu um respiro em relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time da casa saiu atrás no placar, mas aproveitou expulsão de Jean Lucas ainda no primeiro tempo e fechou o jogo em 3 a 1.

Sanabria abriu o placar em falha da defesa vascaína. Os comandados de Diniz, porém, marcaram com Coutinho — antes do intervalo —, Puma e Luciano Juba (contra) em duelo atrasado da 16ª rodada.

Com o resultado, o time de Fernando Diniz chegou a 27 pontos — o Vitória, primeiro na degola atualmente, tem 22. Já o Tricolor baiano permaneceu com 37 e perdeu a chance de colar no G4.

O triunfo fez o Cruz-Maltino quebrar um jejum: o último resultado positivo em casa na competição nacional havia sido em 17 de maio.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Cruzeiro, no sábado, na Colina, enquanto o Bahia recebe o Palmeiras, no domingo, na Arena Fonte Nova.

Como foi o jogo

Vasco e Bahia adotaram formações parecidas, mas estratégias um pouco diferentes. O jogo começou com os dois times pressionando e achando espaços na marcação. Os donos da casa, que buscavam pressionar a saída adversária, tinham um pouco mais de volume no campo ofensivo, enquanto o Tricolor baiano "empurrava" os comandados de Diniz para o centro e assustava nas transições em velocidade.

Quando o Vasco parecia um pouco melhor em campo, e rondando o gol de Ronaldo, a defesa voltou a falhar na saída, e o Bahia abriu o placar. Com o placar favorável, os comandados de Ceni colocaram a bola no chão e tentavam atrair o Vasco — visando explorar as costas da defesa —, mas o plano durou pouco. Jean Lucas acertou uma cotovelada em Barros e foi expulso, após intervenção do VAR.

Diniz, então, logo sacou um zagueiro para colocar um atacante — David na vaga de Lucas Freitas. Desta forma, Hugo Moura passou para a linha de defesa, e Nuno Moreira assumiu uma função mais recuada. Logo após pisar em campo, inclusive, David se envolveu em uma polêmica: os jogadores do Bahia o acusaram de ter acertado uma cotovelada em Gilberto, mas a arbitragem nada marcou.

O jogo ficou "quente" e mais tenso com o passar dos minutos. Com a vantagem numérica, o Vasco correu e conseguiu igualar o placar em gol de Coutinho, de cabeça.

Na volta do intervalo, o cenário do duelo foi quase que ataque contra defesa. O Vasco empurrando o Bahia, que, com um a menos, se fechou e tentava espaço para contra-ataques. Em meio a essa pressão, Puma aproveitou escanteio e, de cabeça, virou.

Neste cenário, Ceni fez modificações e colocou em campo Tiago, na vaga de Michel Araújo, e Rodrigo Nestor, no lugar de Everton Ribeiro. A ideia era que o Bahia conseguisse segurar um pouco mais a bola na frente e "arrastar" os defensores do Vasco. Já Diniz, por outro lado, mudou um pouco o posicionamento do time e tentou "segurar" um jogador no campo de defesa para equilibrar os espaços entre os momentos ofensivos e defensivos.

Em certo momento, o jogo ficou bem faltoso e "preso". Em um contra-ataque, porém, Nuno acionou Vegetti, que cruzou. Juba tentou afastar, mas mandou contra o próprio gol.

Lances importantes

Na trave. Aos 11 minutos do 1º tempo, Coutinho cobrou escanteio fechado, Nuno Moreira desviou e a tocou na trave do Bahia.

0x1. Aos 30 minutos do 1º tempo, Hugo Moura acionou Lucas Freitas na saída de bola. Lucas devolveu errado, o volante tentou consertar, mas Sanabria venceu a dividida e bateu na saída de Leo Jardim.

Expulso. Aos 37 minutos do 1º tempo, Jean Lucas recebeu cartão vermelho por cotovelada em Barros.

1x1. Aos 47 minutos do 1º tempo, após cruzamento na área, Coutinho apareceu na pequena área, em meio aos marcadores, para empatar.

2x1. Aos 15 minutos do 2º tempo, Coutinho cobrou escanteio, e Pumita, de cabeça, mandou para a rede.

3x1. Aos 31 minutos do 2º tempo, Bahia errou na saída de bola. Nuno passou para Vegetti, que mandou para a área. Luciano Juba tentou o corte e mandou para a rede.

Quase. Aos 35 minutos do 2º tempo, Coutinho cobrou falta, e a bola passou muito perto.

Passou perto. Aos 46 minutos do 2º tempo, Vegetti foi lançado na área e bateu cruzado na saída do goleiro. A bola passou rente à trave esquerda de Ronaldo.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 X 1 BAHIA

Competição: Campeonato Brasileiro

Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro

Data e hora: 24 de setembro de 2025, às 19h30h (de Brasília)

Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Gilberto, Sanabria (BAH)

Cartão vermelho: Jean Lucas, do Bahia, aos 37'/1ºT

Gols: Sanabria, do Bahia, aos 30'/1ºT; Coutinho, do Vasco, aos 47'/1ºT; Puma, do Vasco, aos 15'/2ºT; Luciano Juba, do Bahia (contra), aos 31'/2ºT

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas (David) e Puma Rodríguez; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Andrés Gómez (Benjamin Garré), Nuno Moreira (Lucas Oliveira) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Bahia: Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Rezende; Jean Lucas, Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor) e Michel Araújo (Tiago); Willian José (Nicolás Acevedo), Sanabria (Iago Borduchi). Técnico: Rogério Ceni