Vasco vence Bahia com gol de Coutinho e abre cinco pontos para o Z4

Nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do Brasileirão, o Vasco recebeu o Bahia em São Januário, no Rio de Janeiro, e venceu por 3 a 1, de virada, com um jogador a mais. Os tentos do triunfo foram marcados por Philippe Coutinho, Puma Rodríguez e Luciano Juba, enquanto Mateo Sanabria anotou para os visitantes.

Situação da Tabela

Com o resultado positivo, o Vasco, que jogou com um a mais desde os 36 minutos do primeiro tempo, após a expulsão de Jean Lucas, emendou o quarto jogo seguido sem perder na competição (duas vitórias e dois empates) e chegou a 27 pontos, agora na 13ª colocação. O primeiro time do Z4 é o Vitória, com 22 somados. O Bahia, por sua vez, continuou em sexto, com os mesmos 37 conquistados

? Resumo do jogo

?VASCO 3 x 1 BAHIA ?

? Competição: Brasileirão



?? Local: São Januário, no Rio de Janeiro



? Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)



? Horário: 19h30 (de Brasília)



? Cartões amarelos: David (Vasco); Gilberto e Sanabria (Bahia)



? Cartão vermelho: Jean Lucas (Bahia)

Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi

João Vitor Gobi Assistentes: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima

Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior

Gols

? Mateo Sanabria, aos 31? do 1ºT (Bahia)

? Philippe Coutinho, aos 46? do 1ºT (Vasco)

?Puma Rodríguez, aos 15? do 2ºT (Vasco)

?Luciano Juba, aos 32? do 2ºT (Vasco)

?Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas (David) e Puma Rodríguez; Hugo Moura (Mateus Carvalho), Cauan Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (Lucas Oliveira), Andrés Gómez (Garré) e Vegetti



Técnico: Fernando Diniz

? Bahia

Ronaldo, Gilberto (Arias), Santiago Mingo, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas, Michel Araújo (Tiago) e Éverton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Sanabria (Iago) e Willian José (Acevedo)



Técnico: Rogério Ceni

Como foi o jogo

O Vasco iniciou a partida tentando pressionar o Bahia. Só que foram os visitantes que tiveram a primeira chance, aos cinco minutos. Sanabria recebeu passe na área e chutou para o gol, mas viu Puma Rodríguez salvar os cruzmaltinos. Os donos da casa responderam em escanteio cobrado na primeira trave que Nuno Moreira mandou na trave.

O confronto seguiu equilibrado, com as duas equipes voltadas ao ataque. Só que o Bahia aproveitou erro de passe na saída de bola do Vasco para abrir o placar aos 30 minutos. Sanabria dividiu com Hugo Moura, levou a melhor e encobriu Léo Jardim.

Logo após o gol, o Vasco ficou com um jogador a mais. O árbitro foi chamado pelo VAR e expulsou Jean Lucas por cotovelada em Barros.

A partir daí, o Vasco foi para cima em busca do empate. Os cruzmaltinos tinham dificuldade em passar pela retranca do Bahia, mas conseguiram chegar ao empate aos 45 minutos. Cuesta cruzou para Coutinho cabecear para a rede. Assim, o duelo foi igual para o intervalo.

No segundo tempo, os cruzmaltinos continuaram com a pressão em busca da virada. De tanto insistir, o Vasco chegou ao segundo gol aos 14 minutos. Puma Rodríguez aproveitou escanteio e cabeceou para a rede.

Mesmo após o gol, o Vasco seguiu no ataque, mas viu o Bahia ser valente e passar a buscar o empate. Os visitantes assustaram aos 24 minutos, em chute de Rodrigo Nestor. Só que o Vasco chegou ao terceiro gol, aos 31 minutos. V ejetei tentou o passe, Luciano Juba fez o corte, mas acabou mandando para a própria rede.

O novo revés foi sentido pelo Bahia, que viu o Vasco crescer na partida. O Vasco passou a ter várias chances de ampliar o placar. David, em duas oportunidades, parou em boas defesas de Ronaldo.

Nos minutos finais, os visitantes ainda tentaram esboçar uma pressão, mas o Vasco conseguiu administrar o resultado para sair de campo com a vitória em São Januário.

Próximos jogos

Vasco

Enfrenta o Cruzeiro, no próximo sábado (27), às 16h (de Brasília), em São Januário, pela 25ª do Brasileirão

Bahia