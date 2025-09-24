Vasco recebe o Bahia em São Januário para confirmar evolução e se afastar do rebaixamento

Apesar da evolução técnica apresentada pelo Vasco nos últimos jogos, principalmente no clássico diante do Flamengo, o cruzmaltino ainda está preocupado com sua situação na tabela de classificação. Beirando a zona de rebaixamento, enfrenta o Bahia, nesta quarta-feira, às 19h30, em São Januário, em jogo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo tendo segurado o poderoso Flamengo, no empate por 1 a 1, no Maracanã, na última rodada, o Vasco ocupa a temerária 16ª posição, com 23 pontos, apenas um à frente do Vitória, primeiro clube na zona de queda. "O futebol mostrado pelo nosso time não reflete a nossa posição na tabela", tem reafirmado o técnico Fernando Diniz.

Em relação à escalação, o zagueiro Lucas Freitas volta a ser opção após cumprir suspensão no 'Clássico dos Milhões' e provavelmente será titular ao lado de Carlos Cuesta. Acontece que o zagueiro Robert Renan cumpre protocolo de concussão (5 dias fora), após sofrer choque que cabeça.

No meio-campo, Cauan Barros e Hugo Moura devem seguir como titulares, com os volantes Tchê Tchê e Thiago Mendes, recuperados de lesões, ficando como opções no banco de reservas. No ataque a baixa é Ryan, autor do gol no clássico, que recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão. David é a primeira opção, mas Andrés Gómez e Matheus França também podem ser escalados.

Por outro lado, o Bahia empatou por 1 a 1 com o Ceará, na Arena Castelão, permanecendo em sexto lugar, com 37 pontos, cinco atrás do Mirassol, que abre o G-4 do Brasileirão. A meta é conquistar uma vaga na Libertadores de 2026.

O técnico Rogério Ceni tem dúvidas na defesa e no ataque. O lateral-direito Santiago Arias vem sendo aproveitado com frequência desde que voltou da Data Fifa e assumiu a titularidade da posição. No entanto, encara a concorrência de Gilberto, que também é considerado um homem de confiança do técnico. No setor ofensivo, Kayky e Michel Araújo disputam vaga entre os titulares, mas Cauly corre por fora nesta disputa.

FICHA TÉCNICA

VASCO X BAHIA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e David (Andrés Gómez). Técnico: Fernando Diniz.

BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Sanabria, Willian José e Michel Araújo (Kayky). Técnico: Rogério Ceni.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).