Tyson diz ganhar mais dinheiro com exibições do que com título: 'Público gosta de ver campeões'

Mike Tyson revelou que, aos 59 anos, está ganhando mais dinheiro do que quando foi o campeão mundial mais jovem de todos os tempos dos pesos pesados, aos 20 anos, em 1986. Segundo o ex-boxeador, este é o motivo dele aceitar fazer lutas de exibição nos últimos anos.

Para enfrentar o também veterano Roy Jones Jr (novembro de 2020) e o youtuber/lutador Jake Paul (novembro de 2024), Tyson recebeu US$ 20 milhões de bolsa, mas seus ganhos atingiram cerca de US$ 50 milhões por causa de patrocinadores e investidores, além da venda de assinaturas no pay per view.

Recentemente, Tyson anunciou em suas redes sociais que vai se exibir mais uma vez no ano que vem, desta vez diante do lendário Floyd Mayweather. "Não esperava uma repercussão tão grande. O público gosta de rever grandes campeões", disse o dono do títulos do pesados de 1986 a 1990 e em 1996.

As maiores bolsas como boxeador foram de US$ 30 milhões, ganhas quando enfrentou Evander Holyfield (1996 e 1997) e Lennox Lewis (2002). Na época, Tyson mão era aceito em campanhas publicitárias por causa da condenação de estupro (1992) e da prisão.

Atualmente, Tyson está casado e mora com três de seus sete filhos. Depois de se desfazer de quase R$ 2 bilhões ganhos em sua carreira, com a compra de 111 carros, banheiras de ouro de R$ 11 milhões e tigres de bengala, o ex-campeão se recuperou financeiramente, se tornando um magnata da indústria de Cannabis. O "Iron Man" também participa de muitos eventos publicitários.