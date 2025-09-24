Topo

Esporte

Tuma define nova composição da Comissão de Justiça do Corinthians; veja detalhes

24/09/2025 18h53

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, divulgou em uma nota oficial nesta quarta-feira a nova composição de Comissões Temáticas Permanentes e Temporárias. Dentre elas, a Comissão de Justiça, designada para apurar o caso dos cartões corporativos do clube.

A definição dos novos membros da Comissão de Justiça estava pendente desde que Herói Vicente deixou o órgão para assumir um cargo na diretoria executiva do Timão. Ele foi nomeado pelo presidente Osmar Stabile como chefe do Departamento de Expansão, Inovação e Negócios.

Romeu, então, ficou de definir os integrantes da Comissão. Os novos membros são: Alexandre Silveira, André Moreno, Corinto Baldoino Parreira e Costa, Fausto Di Toti e José Luiz Cecílio.

Cartões corporativos

A formulação da nova Comissão de Justiça era um passo essencial para o andamento das apurações sobre o suposto uso indevido de cartões corporativos do Corinthians nas gestões dos ex-presidentes Augusto Melo, Duilio Monteiro Alves e Andrés Sanchez. Isso porque, além da investigação que tramita no Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o órgão recebeu a responsabilidade de averiguar o caso internamente.

A partir da conclusão da investigação da Comissão de Justiça, a Comissão de Ética, agora liderada por Leonardo Pantaleão, enviará ao Conselho Deliberativo o seu parecer. A tendência, portanto, é que o caso comece a andar dentro do Parque São Jorge.

Stabile sob pressão

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, vinha sofrendo pressão interna em razão da demora de Romeu Tuma Júnior para definir a composição da Comissão de Justiça.

Pessoas influentes na política alvinegra pediram para Stabile cobrar Romeu a acelerar o processo, justamente para que o caso dos cartões corporativos possa avançar e não ficar estagnado. Agora definida, a Comissão pode enfim dar andamento às investigações.

Corinthians

Outras Comissões

Além da Comissão de Justiça, Romeu Tuma divulgou a composição de outras 13 Comissões do Corinthians. Algumas delas contam com nomes conhecidos pela torcida, como a Comissão de Futebol, com Flavio Adauto e Fran Papaiordanou, e Comissão de Marketing, que tem a presença de Adriano Monteiro Alves, irmão de Duilio.

Foram nomeados, ainda, assessores da presidência do Conselho Deliberativo. Veja abaixo todas as nomeações:

  • Comissão de Mulheres

    Karen Hadlik

    Rosmélia Hernades Blanco

    Simone Martins dos Anjos

    Suzy Miranda Sanchez

    Wanda Gomes Carneiro

  • Comissão de Justiça

    Alexandre Silveira

    André Moreno

    Corinto Baldoino Parreira e Costa

    Fausto Di Toti

    José Luiz Cecílio

  • Comissão de Finanças

    Adilson Domingos Moraes

    Carlos Roberto de Mello

    Roberson de Medeiros

    Warlei dos Santos

    Wesley Lucio Cavalcanti de Melo

  • Comissão de Patrimônio e Obras

    João Zacheu Matheus

    José Francisco Teixeira de Oliveira

    Leandro Martins da Silva

    Matias Romano Antônio de Ávila

    Ricardo Buonomo

  • Comissão de Esportes

    Caetano Blandini

    Carlos Henrique Ros Salas de Lima

    Leandro Olmedila

    Marco Antônio da Silva Junior

    Marcelo Bastos de Melo

  • Comissão de Comunicações

    Adilson J. Carvalhal Junior

    Ricardo Borges da Costa

    Richard de Paula Oliveira

    Simone Martins dos Anjos

    Wagner Marques

  • Comissão de Assuntos Administrativos

    Antonio Darci Pannocchia Filho

    Dalton Gioia

    Edmilson Parra Navarro

    Edson Aparecido Geanelli

    Paulo Garcia

  • Comissão Social, Cultural e Memória Institucional

    André Carrijo

    Eugenio Antonio Lourenço

    Márcio Atienza

    Rodrigo Bertinato

    Suzy Miranda Sanchez

  • Comissão de Responsabilidade Social e ESG

    Alexandre Antonio da Costa Lucena

    Fabio Petrillo

    Paulo Palombo

    Renato Samuel Nogueira

    Ricardo Sena das Virgens

  • Comissão de Reforma e Adequação do Regimento Interno

    Ademir Benedito

    Cesar Romeu Gonçalves da Silva

    Hélio Madi

    Leonardo Pantaleão

    Vilson Bermudes

  • Comissão de Reforma do Estatuto

    Claudia Carlos de Oliveira

    Corinto Baldoino Parreira e Costa

    Dalton Gioia

    Edson Aparecido Geanelli

    Joaquim Egídio Arruda

  • Comissão de Futebol

    Flavio Adauto

    Francisco Papaiordanou

    Gilson Teixeira Medeiros

    José Onofre de S. Almeida

    Ruy Marco Antonio Filho

  • Comissão de Marketing

    Adriano Monteiro Alves

    Evandro Guimarães

    Luiz Wagner Alcântara

    Marcelo Napoleão Pestana

    Robson Ramos Luis Bujato

  • Comissão de Relações Institucionais

    Armando da Costa Pacheco

    Fernando Matheus

    Miriam Athiê

    Rodrigo Goulart

    Wagner Salgueiro

  • Assessores do Conselho

    Antoine Gebran Filho - Assessor Administrativo e Clube Social

    Invicto da Fabio Augusto Pinto - Assessor de Relações Institucionais

    Fábio Aguiar Munhoz Soares - Assessor Especial

    Felipe de Albuquerque Campos - Assessor de Finanças e Auditoria

    José Carlos Blat - Assessor Especial

    Rodrigo Calvo - Assessor Especial

    Sidney Soares - Assessor de Finanças e Auditoria

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Musetti: Arão treina normalmente e pode ser relacionado contra Bragantino

Treino sagrado e testes: Como Vojvoda mudou dia a dia do Santos

Tuma define nova composição da Comissão de Justiça do Corinthians; veja detalhes

Hugo Hoyama evolui bem após cirurgia e deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas

Com reforço, Santos segue preparação para duelo contra o Bragantino

Assistir Vasco x Bahia ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Igor Jesus faz 4 gols em 2 jogos e se 'mostra' a Ancelotti; Antony salva Bétis na Liga Europa

Igor Jesus faz dois, mas Antony marca e Betis arranca empate do Forest

Ronaldo Fenômeno vê 'exagero de minoria' em críticas sobre lesões de Neymar

Gil conta apelo negado por VP antes de final perdida: 'Não muda, por favor'

Transmissão ao vivo de Grêmio x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir