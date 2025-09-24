Tuma define nova composição da Comissão de Justiça do Corinthians; veja detalhes
O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, divulgou em uma nota oficial nesta quarta-feira a nova composição de Comissões Temáticas Permanentes e Temporárias. Dentre elas, a Comissão de Justiça, designada para apurar o caso dos cartões corporativos do clube.
A definição dos novos membros da Comissão de Justiça estava pendente desde que Herói Vicente deixou o órgão para assumir um cargo na diretoria executiva do Timão. Ele foi nomeado pelo presidente Osmar Stabile como chefe do Departamento de Expansão, Inovação e Negócios.
Romeu, então, ficou de definir os integrantes da Comissão. Os novos membros são: Alexandre Silveira, André Moreno, Corinto Baldoino Parreira e Costa, Fausto Di Toti e José Luiz Cecílio.
Cartões corporativos
A formulação da nova Comissão de Justiça era um passo essencial para o andamento das apurações sobre o suposto uso indevido de cartões corporativos do Corinthians nas gestões dos ex-presidentes Augusto Melo, Duilio Monteiro Alves e Andrés Sanchez. Isso porque, além da investigação que tramita no Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o órgão recebeu a responsabilidade de averiguar o caso internamente.
A partir da conclusão da investigação da Comissão de Justiça, a Comissão de Ética, agora liderada por Leonardo Pantaleão, enviará ao Conselho Deliberativo o seu parecer. A tendência, portanto, é que o caso comece a andar dentro do Parque São Jorge.
Stabile sob pressão
Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, vinha sofrendo pressão interna em razão da demora de Romeu Tuma Júnior para definir a composição da Comissão de Justiça.
Pessoas influentes na política alvinegra pediram para Stabile cobrar Romeu a acelerar o processo, justamente para que o caso dos cartões corporativos possa avançar e não ficar estagnado. Agora definida, a Comissão pode enfim dar andamento às investigações.
Outras Comissões
Além da Comissão de Justiça, Romeu Tuma divulgou a composição de outras 13 Comissões do Corinthians. Algumas delas contam com nomes conhecidos pela torcida, como a Comissão de Futebol, com Flavio Adauto e Fran Papaiordanou, e Comissão de Marketing, que tem a presença de Adriano Monteiro Alves, irmão de Duilio.
Foram nomeados, ainda, assessores da presidência do Conselho Deliberativo. Veja abaixo todas as nomeações:
- Comissão de Mulheres
Karen Hadlik
Rosmélia Hernades Blanco
Simone Martins dos Anjos
Suzy Miranda Sanchez
Wanda Gomes Carneiro
- Comissão de Justiça
Alexandre Silveira
André Moreno
Corinto Baldoino Parreira e Costa
Fausto Di Toti
José Luiz Cecílio
- Comissão de Finanças
Adilson Domingos Moraes
Carlos Roberto de Mello
Roberson de Medeiros
Warlei dos Santos
Wesley Lucio Cavalcanti de Melo
- Comissão de Patrimônio e Obras
João Zacheu Matheus
José Francisco Teixeira de Oliveira
Leandro Martins da Silva
Matias Romano Antônio de Ávila
Ricardo Buonomo
- Comissão de Esportes
Caetano Blandini
Carlos Henrique Ros Salas de Lima
Leandro Olmedila
Marco Antônio da Silva Junior
Marcelo Bastos de Melo
- Comissão de Comunicações
Adilson J. Carvalhal Junior
Ricardo Borges da Costa
Richard de Paula Oliveira
Simone Martins dos Anjos
Wagner Marques
- Comissão de Assuntos Administrativos
Antonio Darci Pannocchia Filho
Dalton Gioia
Edmilson Parra Navarro
Edson Aparecido Geanelli
Paulo Garcia
- Comissão Social, Cultural e Memória Institucional
André Carrijo
Eugenio Antonio Lourenço
Márcio Atienza
Rodrigo Bertinato
Suzy Miranda Sanchez
- Comissão de Responsabilidade Social e ESG
Alexandre Antonio da Costa Lucena
Fabio Petrillo
Paulo Palombo
Renato Samuel Nogueira
Ricardo Sena das Virgens
- Comissão de Reforma e Adequação do Regimento Interno
Ademir Benedito
Cesar Romeu Gonçalves da Silva
Hélio Madi
Leonardo Pantaleão
Vilson Bermudes
- Comissão de Reforma do Estatuto
Claudia Carlos de Oliveira
Corinto Baldoino Parreira e Costa
Dalton Gioia
Edson Aparecido Geanelli
Joaquim Egídio Arruda
- Comissão de Futebol
Flavio Adauto
Francisco Papaiordanou
Gilson Teixeira Medeiros
José Onofre de S. Almeida
Ruy Marco Antonio Filho
- Comissão de Marketing
Adriano Monteiro Alves
Evandro Guimarães
Luiz Wagner Alcântara
Marcelo Napoleão Pestana
Robson Ramos Luis Bujato
- Comissão de Relações Institucionais
Armando da Costa Pacheco
Fernando Matheus
Miriam Athiê
Rodrigo Goulart
Wagner Salgueiro
- Assessores do Conselho
Antoine Gebran Filho - Assessor Administrativo e Clube Social
Invicto da Fabio Augusto Pinto - Assessor de Relações Institucionais
Fábio Aguiar Munhoz Soares - Assessor Especial
Felipe de Albuquerque Campos - Assessor de Finanças e Auditoria
José Carlos Blat - Assessor Especial
Rodrigo Calvo - Assessor Especial
Sidney Soares - Assessor de Finanças e Auditoria