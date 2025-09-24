Tuma define nova composição da Comissão de Justiça do Corinthians; veja detalhes

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, divulgou em uma nota oficial nesta quarta-feira a nova composição de Comissões Temáticas Permanentes e Temporárias. Dentre elas, a Comissão de Justiça, designada para apurar o caso dos cartões corporativos do clube.

A definição dos novos membros da Comissão de Justiça estava pendente desde que Herói Vicente deixou o órgão para assumir um cargo na diretoria executiva do Timão. Ele foi nomeado pelo presidente Osmar Stabile como chefe do Departamento de Expansão, Inovação e Negócios.

Romeu, então, ficou de definir os integrantes da Comissão. Os novos membros são: Alexandre Silveira, André Moreno, Corinto Baldoino Parreira e Costa, Fausto Di Toti e José Luiz Cecílio.

Cartões corporativos

A formulação da nova Comissão de Justiça era um passo essencial para o andamento das apurações sobre o suposto uso indevido de cartões corporativos do Corinthians nas gestões dos ex-presidentes Augusto Melo, Duilio Monteiro Alves e Andrés Sanchez. Isso porque, além da investigação que tramita no Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o órgão recebeu a responsabilidade de averiguar o caso internamente.

A partir da conclusão da investigação da Comissão de Justiça, a Comissão de Ética, agora liderada por Leonardo Pantaleão, enviará ao Conselho Deliberativo o seu parecer. A tendência, portanto, é que o caso comece a andar dentro do Parque São Jorge.

Stabile sob pressão

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, vinha sofrendo pressão interna em razão da demora de Romeu Tuma Júnior para definir a composição da Comissão de Justiça.

Pessoas influentes na política alvinegra pediram para Stabile cobrar Romeu a acelerar o processo, justamente para que o caso dos cartões corporativos possa avançar e não ficar estagnado. Agora definida, a Comissão pode enfim dar andamento às investigações.

Outras Comissões

Além da Comissão de Justiça, Romeu Tuma divulgou a composição de outras 13 Comissões do Corinthians. Algumas delas contam com nomes conhecidos pela torcida, como a Comissão de Futebol, com Flavio Adauto e Fran Papaiordanou, e Comissão de Marketing, que tem a presença de Adriano Monteiro Alves, irmão de Duilio.

Foram nomeados, ainda, assessores da presidência do Conselho Deliberativo.