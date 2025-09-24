Treino sagrado e testes: Como Vojvoda mudou dia a dia do Santos

A intensidade dos treinos e a clareza na comunicação tática aceleraram a assimilação do elenco do Santos ao comando de Juan Pablo Vojvoda, avaliou Lucas Musetti, na Live do Clube.

O comentarista destaca que Vojvoda valoriza treinos longos, meritocracia e testes constantes, mantendo titulares, reservas e jogadores da base em alto nível de motivação e disputa por vaga.

O Vojvoda, eu ouvi uma frase que é muito boa, que é: 'ele é complexo taticamente, mas ele é simples para lidar'. Isso é muito legal porque ele tem um repertório tático, mas ele é simples para ensinar isso. O que acontece às vezes? O cara que é mais boleirão, mais simples, não entende tanto de tática. E o cara que entende muito de tática, ele entende tanto que ele não consegue transmitir, que ele acaba virando um professor.

O treino para o Vojvoda é sagrado. Então não tem essa de: 'ah, vamos treinar de boa hoje, amanhã a gente treina um pouquinho melhor, amanhã eu exijo de você'. São treinos longos, mas intensos, porque, às vezes, o treino é longo e vai diminuindo a expectativa, né? Então, o Voevoda, por exemplo, na semana passada, surpreendeu a todos quando pediu para ligar os holofotes do CT.

