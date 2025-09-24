Topo

Esporte

Treino sagrado e testes: Como Vojvoda mudou dia a dia do Santos

do UOL

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 18h54

A intensidade dos treinos e a clareza na comunicação tática aceleraram a assimilação do elenco do Santos ao comando de Juan Pablo Vojvoda, avaliou Lucas Musetti, na Live do Clube.

O comentarista destaca que Vojvoda valoriza treinos longos, meritocracia e testes constantes, mantendo titulares, reservas e jogadores da base em alto nível de motivação e disputa por vaga.

O Vojvoda, eu ouvi uma frase que é muito boa, que é: 'ele é complexo taticamente, mas ele é simples para lidar'. Isso é muito legal porque ele tem um repertório tático, mas ele é simples para ensinar isso. O que acontece às vezes? O cara que é mais boleirão, mais simples, não entende tanto de tática. E o cara que entende muito de tática, ele entende tanto que ele não consegue transmitir, que ele acaba virando um professor.

Relacionadas

'Ele não tem medo de nada': Coragem de Gabriel Brazão assusta o Santos

Brasileirão bate 19 trocas de treinador e supera recorde de 2010; veja

Santos anuncia contratação de Brahimi, que exalta 'lenda' Neymar

O treino para o Vojvoda é sagrado. Então não tem essa de: 'ah, vamos treinar de boa hoje, amanhã a gente treina um pouquinho melhor, amanhã eu exijo de você'. São treinos longos, mas intensos, porque, às vezes, o treino é longo e vai diminuindo a expectativa, né? Então, o Voevoda, por exemplo, na semana passada, surpreendeu a todos quando pediu para ligar os holofotes do CT.
Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Treino sagrado e testes: Como Vojvoda mudou dia a dia do Santos

Tuma define nova composição da Comissão de Justiça do Corinthians; veja detalhes

Hugo Hoyama evolui bem após cirurgia e deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas

Com reforço, Santos segue preparação para duelo contra o Bragantino

Assistir Vasco x Bahia ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Igor Jesus faz 4 gols em 2 jogos e se 'mostra' a Ancelotti; Antony salva Bétis na Liga Europa

Igor Jesus faz dois, mas Antony marca e Betis arranca empate do Forest

Ronaldo Fenômeno vê 'exagero de minoria' em críticas sobre lesões de Neymar

Gil conta apelo negado por VP antes de final perdida: 'Não muda, por favor'

Transmissão ao vivo de Grêmio x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Onde vai passar Palmeiras x River Plate pela Libertadores? Como assistir ao vivo