Transmissão ao vivo de Vasco x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Philippe Coutinho comemora gol do Vasco - Thiago Ribeiro/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/09/2025 17h40

Vasco e Bahia duelam na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Prime Vídeo (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Vasco vem de dois empates seguidos e quer voltar a vencer. A equipe comandada por Fernando Diniz ficou no 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, no fim de semana.

O Bahia não vence há três jogos e mira a recuperação. O Tricolor também empatou em 1 a 1 diante do Ceará na rodada passada.

Cruz-Maltino busca se afastar da zona da degola. Por outro lado, a equipe de Rogério Ceni quer vencer para se aproximar do G4.

Vasco x Bahia -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 24 de setembro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Prime Vídeo (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

