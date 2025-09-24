Transmissão ao vivo de Vasco x Bahia pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Vasco e Bahia duelam na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Prime Vídeo (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Vasco vem de dois empates seguidos e quer voltar a vencer. A equipe comandada por Fernando Diniz ficou no 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, no fim de semana.

O Bahia não vence há três jogos e mira a recuperação. O Tricolor também empatou em 1 a 1 diante do Ceará na rodada passada.

Cruz-Maltino busca se afastar da zona da degola. Por outro lado, a equipe de Rogério Ceni quer vencer para se aproximar do G4.

Vasco x Bahia -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 24 de setembro, às 19h30 (de Brasília)

24 de setembro, às 19h30 (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: Prime Vídeo (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.