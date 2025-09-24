Transmissão ao vivo de Palmeiras x River Plate pela Libertadores: veja onde assistir
Palmeiras e River Plate medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pela Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Ge TV (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Palmeiras chega em vantagem após o triunfo na ida (2 a 1) e pode até empatar para ficar com a vaga. O River Plate precisa vencer por dois gols para avançar ou por um gol para levar o confronto às penalidades.
A equipe de Abel Ferreira vive bom momento na temporada. No fim de semana, o Alviverde goleou o Fortaleza por 4 a 1 e embalou para o duelo.
Adversário na semifinal será conhecido amanhã. São Paulo e LDU se enfrentam, às 19h, no Morumbis.
Palmeiras x River Plate -- Copa Libertadores
- Data e hora: 24 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Ge TV (YouTube) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)