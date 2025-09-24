Transmissão ao vivo de Grêmio x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Grêmio e Botafogo medem forças na noite de hoje, às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Depois de uma vitória no Gre-Nal, o Grêmio tenta manter o embalo no Brasileirão. O Tricolor venceu o Internacional por 3 a 2, de virada, jogando no Beira-Rio.

O Botafogo também vem motivado após vencer o Atlético-MG. Atuando com um homem a menos em toda a etapa final, o Alvinegro segurou a vitória por 1 a 0, no Nilton Santos.

Tricolor que engatar uma sequência positiva para saltar na tabela. Por outro lado, o Glorioso mira os três pontos para ir ao G4.

Grêmio x Botafogo -- Campeonato Brasileiro