Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Bolívar pela Sul-Americana: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Atlético-MG e Bolívar duelam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

O jogo de ida terminou em 2 a 2 e deixou a decisão totalmente aberta. Quem vencer garante vaga na semifinal, enquanto um novo empate leva a disputa para os pênaltis.

O Galo soma seis partidas sem vitória somando todas as competições. No último fim de semana, o time de Jorge Sampaoli perdeu para o Botafogo por 1 a 0, apesar de ter jogado todo o segundo tempo com um jogador a mais.

Atlético-MG x Bolívar -- Copa Sul-Americana