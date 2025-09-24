Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Bolívar pela Sul-Americana: veja onde assistir
Atlético-MG e Bolívar duelam na noite de hoje, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana.
Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.
O jogo de ida terminou em 2 a 2 e deixou a decisão totalmente aberta. Quem vencer garante vaga na semifinal, enquanto um novo empate leva a disputa para os pênaltis.
O Galo soma seis partidas sem vitória somando todas as competições. No último fim de semana, o time de Jorge Sampaoli perdeu para o Botafogo por 1 a 0, apesar de ter jogado todo o segundo tempo com um jogador a mais.
Atlético-MG x Bolívar -- Copa Sul-Americana
- Data e hora: 24 de setembro, às 19h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)