Thiago Silva minimiza vaia a Renato pós-queda do Flu: 'Quem joga somos nós'

Capitão do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva minimizou as vaias da torcida ao técnico Renato Gaúcho após a queda dos cariocas na Sul-Americana diante do Lanús. Ele falou à Paramount+ após o 1 a 1, que tirou os brasileiros da competição pelo placar agregado — na ida, houve vitória argentina por 1 a 0.

O que Thiago Silva falou?

Vaias a Renato. "Concordar ou não concordar, eu acho que sempre quando tem uma eliminação de alguma competição que a gente tem uma expectativa grande, cai pra cima de alguém. E eu nunca fui e não sou essa pessoa de ficar apontando o dedo e dizer quem está errado. Quando perde, todos perdem. O nome dele foi citado, mas a gente sente como se fosse com a gente também, porque quem joga somos nós."

Bobeada fatal. "Nós não fizemos um 2º tempo na expectativa aquela que a gente tinha.. O que me chateia foi a situação onde a gente está ganhando de 1 a 0 e tomando contra-ataque."

Cartão recebido ainda no 1º tempo. "É isso que gente tem que corrigir para os próximos jogos. Em jogo eliminatório como esse, você pode tomar um contra-ataque de transição da forma que foi. E eu já tinha cartão amarelo, não podia nem parar o jogo porque seria expulso."