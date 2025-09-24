Topo

Esporte

Thiago Silva minimiza vaia a Renato pós-queda do Flu: 'Quem joga somos nós'

"O nome dele foi citado, mas a gente sente como se fosse com a gente", disse zagueiro - Mauro PIMENTEL / AFP
"O nome dele foi citado, mas a gente sente como se fosse com a gente", disse zagueiro Imagem: Mauro PIMENTEL / AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 00h08

Capitão do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva minimizou as vaias da torcida ao técnico Renato Gaúcho após a queda dos cariocas na Sul-Americana diante do Lanús. Ele falou à Paramount+ após o 1 a 1, que tirou os brasileiros da competição pelo placar agregado — na ida, houve vitória argentina por 1 a 0.

O que Thiago Silva falou?

Vaias a Renato. "Concordar ou não concordar, eu acho que sempre quando tem uma eliminação de alguma competição que a gente tem uma expectativa grande, cai pra cima de alguém. E eu nunca fui e não sou essa pessoa de ficar apontando o dedo e dizer quem está errado. Quando perde, todos perdem. O nome dele foi citado, mas a gente sente como se fosse com a gente também, porque quem joga somos nós."

Relacionadas

Flu x Lanús: briga envolvendo torcida argentina atrasa 2º tempo em 22min

Racing domina, vence Vélez de novo e pode pegar Fla na semi da Libertadores

Bobeada fatal. "Nós não fizemos um 2º tempo na expectativa aquela que a gente tinha.. O que me chateia foi a situação onde a gente está ganhando de 1 a 0 e tomando contra-ataque."

Cartão recebido ainda no 1º tempo. "É isso que gente tem que corrigir para os próximos jogos. Em jogo eliminatório como esse, você pode tomar um contra-ataque de transição da forma que foi. E eu já tinha cartão amarelo, não podia nem parar o jogo porque seria expulso."

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Fluminense x Lanús é paralisado no Maracanã após confusão entre polícia e torcedores argentinos

Canobbio lamenta eliminação do Fluminense nas quartas da Sul-Americana

Ancelotti conversa com elenco da Seleção sub-20 antes de viagem para a Copa

Thiago Silva minimiza vaia a Renato pós-queda do Flu: 'Quem joga somos nós'

Fluminense tem bola na trave nos acréscimos, mas empata com o Lanús e dá adeus à Sul-Americana

Fluminense cede empate ao Lanús e cai nas quartas da Sul-Americana

Ferroviária empata no final de não deixa o Goiás abrir vantagem na liderança da Série B

Flu bobeia, cede empate ao Lanús e cai na Sul-Americana dentro do Maracanã

Goiás cede empate à Ferroviária no fim e pode deixar a liderança da Série B

Cuello passa por cirurgia e desfalcará o Atlético-MG até o final da temporada

Novorizontino vence Paysandu com gol no fim e garante permanência no G4