Topo

Esporte

Textor detona arbitragem após lance em Grêmio x Bota: 'Recusamos a evoluir'

do UOL

Colaboração para o UOL

24/09/2025 22h56

Grêmio e Botafogo empataram em 1 a 1, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira. E John Textor voltou a criticar a arbitragem brasileira.

O que aconteceu

Aos 38 minutos do segundo tempo da partida, Marlon cobrou falta e a bola desviou em Matheus Martins, que estava na barreira e dentro da área do Botafogo. O jogo estava 1 a 0 para o Glorioso.

O árbitro Lucas Paulo Torezin assinalou escanteio para o Grêmio, mas o VAR, comandado por Ilbert Estevam da Silva, recomendou revisão para um possível toque na mão do atacante do Botafogo. Após rever o lance, o árbitro marcou penalidade máxima, convertida por Tiago Volpi e que definiu o placar.

Relacionadas

Volpi salva atacantes, e Grêmio busca empate com Botafogo em jogo atrasado

Bernard salva no fim, Atlético bate Bolívar e vai à semi da Sul-Americana

Após a partida, o dono da SAF do clube carioca foi às redes sociais para criticar a decisão.

Vergonhoso. Nos recusamos a evoluir.
escreveu Textor

John Textor critica arbitragem após pênalti marcado para o Grêmio contra o Botafogo - Foto: Reprodução/Instagram @john_textor - Foto: Reprodução/Instagram @john_textor
John Textor critica arbitragem após pênalti marcado para o Grêmio contra o Botafogo
Imagem: Foto: Reprodução/Instagram @john_textor

Esta não é a primeira vez que o empresário americano critica a arbitragem brasileira. Ele já chegou a afirmar que possuía gravações de árbitros pedindo propina, mas não provou.

Com o resultado, o Botafogo fica com 40 pontos na tabela do Brasileirão, em quinto lugar. Já o Grêmio chega a 29, em 11º.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Seleção de refugiadas do Afeganistão estreia no futebol em torneio da Fifa nos Emirados Árabes

Vila Nova-GO demite o técnico Paulo Turra após empate em casa pela Série B

Com brilho de Messi, Inter Miami goleia NY City pela MLS e emenda 3ª vitória seguida

Textor detona arbitragem após lance em Grêmio x Bota: 'Recusamos a evoluir'

Christian Horner pode adquirir parte da Haas e voltar à Fórmula 1 como CEO e chefão, diz jornal

Estudiantes x Flamengo pela Copa Libertadores: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Operário-PR bate Amazonas de virada e sonha com G-4 da Série B

Operário vira sobre Amazonas e emenda 7º jogo seguido sem perder na Série B

Autor de um dos gols do Vasco, Coutinho valoriza triunfo em momento delicado da equipe

Internacional anuncia Ramón Díaz como técnico

Botafogo sai na frente, mas Grêmio empata com pênalti polêmico em jogo atrasado do Brasileiro