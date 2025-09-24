Textor detona arbitragem após lance em Grêmio x Bota: 'Recusamos a evoluir'
Grêmio e Botafogo empataram em 1 a 1, em partida atrasada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira. E John Textor voltou a criticar a arbitragem brasileira.
O que aconteceu
Aos 38 minutos do segundo tempo da partida, Marlon cobrou falta e a bola desviou em Matheus Martins, que estava na barreira e dentro da área do Botafogo. O jogo estava 1 a 0 para o Glorioso.
O árbitro Lucas Paulo Torezin assinalou escanteio para o Grêmio, mas o VAR, comandado por Ilbert Estevam da Silva, recomendou revisão para um possível toque na mão do atacante do Botafogo. Após rever o lance, o árbitro marcou penalidade máxima, convertida por Tiago Volpi e que definiu o placar.
Após a partida, o dono da SAF do clube carioca foi às redes sociais para criticar a decisão.
Vergonhoso. Nos recusamos a evoluir.
escreveu Textor
Esta não é a primeira vez que o empresário americano critica a arbitragem brasileira. Ele já chegou a afirmar que possuía gravações de árbitros pedindo propina, mas não provou.
Com o resultado, o Botafogo fica com 40 pontos na tabela do Brasileirão, em quinto lugar. Já o Grêmio chega a 29, em 11º.