Casagrande: Situação de Lucas e Oscar no São Paulo é igual à de Neymar

O histórico de lesões de Lucas Moura e Oscar no São Paulo se assemelha ao que Neymar vive no Santos, afirma Walter Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Oscar treina normalmente com o elenco após fratura na vértebra e Lucas ainda faz a transição física após artroscopia no joelho — ambos tem participação incerta contra a LDU, nesta quinta (25), no Morumbis.

O Lucas e Oscar estão pro São Paulo como o Neymar tá pro Santos, gente. É que pouco se fala na situação dos dois, mas o ano todo é machucado: machuca, volta, não joga bem, sai, volta, machuca, um mês, dois meses, volta. A situação é a mesma. É que o foco maior sempre é o Neymar, inclusive meu também.

Walter Casagrande

Eles não jogam nunca, toda hora estão machucados. A situação do Lucas e do Oscar é a mesma do Neymar para o Santos, a diferença é que o São Paulo está melhor. A crítica em cima do Neymar, que se machuca o tempo todo, ganha muito e não joga, serve para o Oscar e para o Lucas também.

Walter Casagrande

O Tricolor precisa reverter a vantagem de 2 a 0 da LDU para chegar na semifinal da Libertadores. Oscar tem treinado normalmente e pode ficar no banco de reservas; Lucas é mais improvável.

'Renato Gaúcho deixou Fluminense na mão', critica Casagrande

Eu acho que o Renato deixou o time na mão. Ele não deveria ter perdido demissão. Tem o Campeonato Brasileiro rolando, o Fluminense tá brigando por uma vaga de Libertadores, tem a semifinal da Copa do Brasil. A ira ou a revolta da torcida é justa, porque o Fluminense foi eliminado pelo Lanús em pleno Maracanã, mas não é a primeira vez que um time brasileiro, nem o próprio Fluminense, é eliminado no Maracanã ou perde o título de Libertadores no Maracanã, com o próprio Renato, inclusive.

Isso acontece no futebol, eu acho que ele ficou revoltado com as vaias, com o xingamento e entrou de cabeça quente e pediu demissão. Não acho que ele fez certo — ele se precipitou, agiu de forma impulsiva. Tomou a atitude por impulso decorrente da raiva ou de achar injusto as vaias da torcida ou o xingamento. Ele deixou o time na mão, na minha visão. Walter Casagrande

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.