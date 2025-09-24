Topo

Casagrande: Situação de Lucas e Oscar no São Paulo é igual à de Neymar

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 11h45

O histórico de lesões de Lucas Moura e Oscar no São Paulo se assemelha ao que Neymar vive no Santos, afirma Walter Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Oscar treina normalmente com o elenco após fratura na vértebra e Lucas ainda faz a transição física após artroscopia no joelho — ambos tem participação incerta contra a LDU, nesta quinta (25), no Morumbis.

O Lucas e Oscar estão pro São Paulo como o Neymar tá pro Santos, gente. É que pouco se fala na situação dos dois, mas o ano todo é machucado: machuca, volta, não joga bem, sai, volta, machuca, um mês, dois meses, volta. A situação é a mesma. É que o foco maior sempre é o Neymar, inclusive meu também.
Walter Casagrande

Eles não jogam nunca, toda hora estão machucados. A situação do Lucas e do Oscar é a mesma do Neymar para o Santos, a diferença é que o São Paulo está melhor. A crítica em cima do Neymar, que se machuca o tempo todo, ganha muito e não joga, serve para o Oscar e para o Lucas também.
Walter Casagrande

O Tricolor precisa reverter a vantagem de 2 a 0 da LDU para chegar na semifinal da Libertadores. Oscar tem treinado normalmente e pode ficar no banco de reservas; Lucas é mais improvável.

'Renato Gaúcho deixou Fluminense na mão', critica Casagrande

Eu acho que o Renato deixou o time na mão. Ele não deveria ter perdido demissão. Tem o Campeonato Brasileiro rolando, o Fluminense tá brigando por uma vaga de Libertadores, tem a semifinal da Copa do Brasil. A ira ou a revolta da torcida é justa, porque o Fluminense foi eliminado pelo Lanús em pleno Maracanã, mas não é a primeira vez que um time brasileiro, nem o próprio Fluminense, é eliminado no Maracanã ou perde o título de Libertadores no Maracanã, com o próprio Renato, inclusive.

Isso acontece no futebol, eu acho que ele ficou revoltado com as vaias, com o xingamento e entrou de cabeça quente e pediu demissão. Não acho que ele fez certo — ele se precipitou, agiu de forma impulsiva. Tomou a atitude por impulso decorrente da raiva ou de achar injusto as vaias da torcida ou o xingamento. Ele deixou o time na mão, na minha visão.Walter Casagrande

