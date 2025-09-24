Topo

Sinner faz ajustes táticos para enfrentar Alcaraz

24/09/2025 11h12

(Reuters) - O número dois do mundo Jannik Sinner disse que está fazendo pequenos ajustes em seu jogo após a derrota para Carlos Alcaraz na final do Aberto dos Estados Unidos no início deste mês e o italiano está confiante de que é apenas uma questão de tempo até que ele implemente as mudanças nas partidas.

Sinner perdeu por 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4 em Flushing Meadows e entregou sua coroa e o topo do ranking a Alcaraz, antes de admitir que precisa ser muito mais imprevisível para se tornar um jogador melhor contra seu principal rival.

"Temos refletido muito sobre essa final", disse Sinner na quarta-feira, antes de sua campanha no Aberto da China em Pequim.

"Estamos trabalhando em coisas novas e mudando muitas coisas pequenas. A quantidade de erros no momento é um pouco maior, mas espero que isso melhore."

"É só uma questão de tempo. Não sei o quanto poderei (implementar mudanças) na quadra de jogo, porque uma coisa é o treino e a outra é o jogo."

"Estou muito motivado. É ótimo trabalhar em algo novo e depois veremos como isso vai terminar", completou.

Enquanto o campeão do Aberto da Austrália e de Wimbledon aprimora suas habilidades antes de outro possível encontro com Alcaraz no Masters de Xangai no próximo mês, o espanhol está se preparando para um torneio em Tóquio.

Alcaraz, que também venceu Sinner em uma épica final do Aberto da França este ano, melhorou seu histórico de confrontos diretos para 10-5 em Nova York, mas acredita que o italiano será um jogador melhor na próxima vez que se encontrarem.

"Sei que ele vai mudar", disse Alcaraz.

"Ele vai mudar alguma coisa em relação à última partida. É a mesma coisa que eu fiz quando perdi para ele algumas vezes. Tentei ser um jogador melhor."

