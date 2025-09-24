Seleção de refugiadas do Afeganistão estreia no futebol em torneio da Fifa nos Emirados Árabes

Pela primeira vez na história, a seleção de refugiadas do Afeganistão entrará em campo em uma competição de futebol organizada pela Fifa. O time disputará torneio amistoso nos Emirados Árabes Unidos de 23 a 29 de outubro, como confirmado pela federação nesta quarta-feira.

A equipe surgiu na decorrência da tomada do país pelo Taleban em 2021, que, entre outras consequências, trouxe a proibição de mulheres de praticarem esportes. Isso fez com que as atletas fugissem de lá por medo de perseguição e criassem a seleção de refugiadas.

Em maio deste ano, o conselho da Fifa aprovou a criação do time, o que o elegeu a disputar amistosos internacionais sob o comando da técnica Pauline Hamill, campeã do Torneio Desenvolvimento Sub-16 Feminino da UEFA.

O torneio, denominado como "Fifa Unites: Womens Series" será composto por Afeganistão, Chade, Líbia e Emirados Árabes Unidos, todos com times femininos. A única equipe que figura no ranking mundial da federação é a dos Emirados Árabes Unidos, treinada pela holandesa Vera Pauw, e que jogará em casa, pois a competição ocorrerá em Dubai.

A missão do torneio, segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, é de garantir o acesso ao futebol para todas as mulheres, o que, segundo ele, é fundamental para a entidade. "Elemento-chave na construção do futuro do nosso esporte", pontuou o dirigente.

"Esses amistosos representam mais do que simples competição; são símbolo de esperança e progresso para as mulheres no mundo. E gostaria de agradecer a todos que contribuem para este evento, incluindo a Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos por hospedá-lo", acrescentou, elogiando o país-sede do torneio.

O Fifa Unites: Womens Series será disputado em formato de pontos corridos. Em uma chave única, todas as equipes se enfrentarão em um turno, totalizando três jogos para cada time. O líder do grupo ao final desta fase será o campeão. As partidas serão transmitidas pelo Fifa+, serviço de streaming da federação.