Segundo CBF, arbitragem do Brasileirão acertou em 82% dos lances polêmicos no 1º turno

Nesta quarta-feira, a Comissão de Arbitragem da CBF, com os pareceres do CCEI (Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais), divulgou um relatório sobre o desempenho dos árbitros no primeiro turno do Brasileirão. O documento aponta uma taxa de acerto de 82% em lances polêmicos no período.

Assinado pelos ex-árbitros Fifa Néstor Pitana, da Argentina, Nicola Rizzoli, da Itália, e Sandro Meira Ricci, do Brasil, o CCEI é especializado em lances polêmicos. A análise, feita a cada rodada, pode ser solicitada por todos os times da Série A nos Fóruns Permanentes, que ocorrem toda segunda-feira, após as rodadas.

Foram considerados 65 lances polêmicos, e o CCEI apontou 12 decisões erradas. Assim, os 53 acertos totalizaram 82% de aproveitamento, qualificado pela CBF como "positivo".

Gráfico divulgado pela CBF. (Foto: Divulgação / CBF)

O CCEI analisa lances factuais e interpretativos. Esses lances polêmicos são qualificados quando têm potenciais controvérsias e possam servir como "instruções" no futuro. Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem, celebrou o modelo vigente.

"Um clube, quando recebe uma negativa ou uma decisão contrária ao seu interesse, em primeira instância pode ser reativo. Entretanto, depois que se explicam as questões relacionadas ao lance e complementa-se com o parecer do CCEI, os clubes em tese têm ficado plenamente satisfeitos. Isso é bom porque serve para todos que participam dessas reuniões", disse Rodrigo Cintra, em entrevista à CBF.

Lances comuns

O CCEI também analisou decisões comuns dos árbitros e detectou uma taxa de acerto de 99,79%.

Em média, 30 lances foram analisados pelo Comitê por jogo, totalizando 5.700 decisões arbitrais vistas pelo CCEI. Desse total, eles detectaram apenas 12 erros (0,21%).