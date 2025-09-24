São Paulo x LDU: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

O São Paulo recebe a LDU nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Após perder o jogo de ida por 2 a 0, na altitude de Quito, no Equador, mesmo sendo superior ao adversário, o São Paulo precisa de um triunfo por três gols de diferença para confirmar a classificação para a semifinal da Libertadores no tempo regulamentar.

À LDU, um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença basta para avançar de fase. Um revés por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis.

Onde assistir São Paulo x LDU ao vivo?

O confronto de volta das quartas de final da Libertadores será televisionado pela Paramount, mas você também acompanha toda a repercussão de São Paulo x LDU aqui no gazetaesportiva.com.

Como o São Paulo chega para o jogo?

O São Paulo chega para a partida pressionado. Precisando marcar três gols para avançar de fase no tempo regulamentar, a equipe comandada por Hernán Crespo terá de domar o nervosismo e a ansiedade para alcançar o tão sonhado objetivo.

Para essa partida, o Tricolor deverá contar com os retornos de Lucas Moura e Oscar. A tendência é que ambos comecem no banco de reservas, até por não estarem em condições físicas ideais.

No último domingo, no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, Crespo preservou todos os seus atletas considerados titulares, mas ao longo do jogo acionou nomes como Luciano, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz.

Como a LDU chega para o jogo?

A LDU também poupou seus principais jogadores no último fim de semana, pelo Campeonato Equatoriano. O resultado foi uma goleada da Universidad Católica, por 4 a 2.

Apesar do revés, o clima na LDU é leve. A equipe está próxima de confirmar a vaga na semifinal da Libertadores e, para isso, precisará apenas segurar a boa vantagem construída no jogo de ida, aproveitando os erros do São Paulo ao longo dos 90 minutos.

Histórico do confronto entre São Paulo e LDU

O histórico de LDU x São Paulo é bastante equilibrado. As duas equipes se enfrentaram sete vezes na história, com quatro vitórias dos equatorianos e três do Tricolor.

Todos os triunfos do time equatoriano foram em Quito. O São Paulo também só conseguiu vencer jogando em casa, sempre por torneios continentais.

Em 2004, as duas equipes caíram no mesmo grupo da Libertadores.No Equador, o São Paulo foi derrotado por 3 a 0. Já no Morumbis, melhor para o Tricolor, que bateu a LDU por 1 a 0.

São Paulo e LDU voltaram a se enfrentar na Libertadores de 2020, novamente pela fase de grupos. No Morumbis, o Tricolor não tomou conhecimento dos rivais, vencendo por 3 a 0. Mas, na altitude de Quito, nova derrota, desta vez por 4 a 2.

Antes do confronto desta temporada, o último encontro entre os dois clubes havia sido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2023. Na ida, no Equador, a LDU venceu por 2 a 1. Na volta, o São Paulo bateu os equatorianos por 1 a 0, resultado que levou a partida para os pênaltis. Na marca da cal, melhor para os visitantes, que eliminaram os são-paulinos em pleno Morumbis ao vencerem por 5 a 4.

Na última quinta-feira, a LDU venceu o São Paulo por 2 a 0, no estádio Casa Blanca, em Quito, pela ida das quartas de final da Libertadores.

Confira todos os jogos entre São Paulo e LDU na história:

LDU 3 x 0 São Paulo - Libertadores 2004



São Paulo 1 x 0 LDU - Libertadores 2004



São Paulo 3 x 0 LDU - Libertadores 2020



LDU 4 x 2 São Paulo - Libertadores 2020



LDU 2 x 1 São Paulo - Sul-Americana 2023



São Paulo 1 (4) x (5) 0 LDU - Sul-Americana 2023



LDU 2 x 0 São Paulo - Libertadores 2025

Estatísticas

Das 32 equipes que disputaram a primeira fase da Libertadores, a LDU é a que possui a sétima pior média de posse de bola do torneio (43,4%).

O São Paulo, por sua vez, é o sexto time que mais desperdiçou chances claras de gol no torneio, 12 no total, ao lado do Palmeiras e do Fortaleza. Apenas Racing (17), Bolívar (16), Flamengo (15) e River Plate (14) perderam mais oportunidades que o Tricolor.

Prováveis escalações

O São Paulo deve contar com retornos importantes para o jogo contra a LDU. Lucas Moura e Oscar são esperados no banco de reservas para a partida desta quinta-feira após se recuperarem de suas respectivas lesões, mesmo estando distantes da forma física ideal.

Por outro lado, os lesionados Calleri, André Silva e Ryan Francisco seguem como baixas. Luiz Gustavo, por sua vez, vem treinando sem restrições desde sábado após se recuperar de um tromboembolismo pulmonar, mas como perdeu praticamente toda a temporada, deve ser deixado de fora da partida.

Veja as prováveis escalações a seguir:

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla (Pablo Maia), Alisson, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Ferreirinha e Luciano.



Técnico: Hernán Crespo.

LDU: Gonzalo Valle; Gianfranco Allala, Ricardo Adé e Quiñonez; José Quintero, Carlos Gruezo, Villamil e Bryan Ramírez; Alvarado, Alzugaray e Jeison Medina.



Técnico: Tiago Nunes.

Arbitragem

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alverto Ponte (VEN)



VAR: Juan Soto (VEN)