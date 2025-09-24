São Paulo vence Corinthians com autoridade e avança à semifinal da Copa do Brasil feminina
O São Paulo se classificou para a semifinal da Copa do Brasil feminina nesta quarta-feira ao vencer o clássico contra o Corinthians por 3 a 1, no estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. Camilinha, com um lindo gol de falta, Carol Gil e Isa balançaram as redes para o Tricolor. Vic Albuquerque marcou o único gol do Timão.
Agora o São Paulo aguarda o sorteio para descobrir quem será seu adversário na próxima fase da Copa do Brasil feminina. Além do Tricolor, o Bahia já está classificado, já que eliminou o Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira, nos pênaltis, após empate em 1 a 1. Nesta quinta os outros dois confrontos acontecem: Inter x Ferroviária e Palmeiras x Sport.
O jogo
O primeiro tempo foi bastante movimentado, com chances claras para ambos os lados, mas os gols só saíram pouco antes do intervalo. O São Paulo abriu o placar aos 42 minutos em uma linda cobrança de falta de Camilinha, que bateu com categoria, por cima da barreira, acertando o ângulo, sem chances para a goleira corintiana.
O Corinthians, entretanto, não se abateu e tratou de empatar o jogo nos acréscimos do primeiro tempo, mais precisamente aos 47 minutos, com Vic Albuquerque. Jhonson fez o cruzamento rasteiro e a camisa 17 do Timão completou de carrinho para o fundo das redes.
No segundo tempo as são-paulinas voltaram para o gramado determinadas a retomar a frente no placar e precisaram de apenas cinco minutos para isso. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou nos pés de Carol Gil, dentro da pequena área, aproveitando a falha da goleira corintiana, que tentou afastar o perigo, mas não achou nada, e precisou apenas empurrar para o fundo do gol.
A partir daí o Corinthians tentou de todas as formas buscar o empate novamente e pressionou o São Paulo na reta final. O Tricolor, por sua vez, aguardou o momento certo para engatar alguns contra-ataques e foi justamente em um deles que definiu a partida. Isa recebeu passe em profundidade, saiu cara a cara com a goleira e bateu no cantinho, garantindo a classificação para a semifinal da Copa do Brasil feminina.