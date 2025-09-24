São Paulo precisa marcar cedo para virar contra LDU, diz Casagrande

O São Paulo tem um desafio complicado e precisa fazer um gol cedo no Morumbis para reverter a vantagem da LDU, avalia Walter Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O Tricolor perdeu o jogo de ida por 2 a 0 no Equador e aposta na mística da noite de Libertadores com sua torcida no estádio para buscar a virada. Para Casão, não será fácil.

Essa situação do São Paulo é delicadíssima, tá? Eu acho muito complicado. O time da LDU é muito experiente, é catimbeiro, é um time que tem dois gols na frente, não precisa sair que nem louco, não precisa ficar assustado, pode cozinhar o jogo, pode arriscar contra-ataque.

Walter Casagrande

Para reverter um resultado desse contra uma equipe como essa, você precisa pelo menos marcar um gol no primeiro tempo. Você tem que virar o jogo ganhando de 1 a 0. Quanto mais rápido possível, melhor. Se você vira o jogo ganhando de 1 a 0, você volta para o segundo tempo tranquilo, sem muito desespero. Agora, terminar o primeiro tempo 0 a 0, você tem que voltar para o segundo tempo, 45 minutos mais os acréscimos, para fazer dois gols, aí começa a dar ansiedade. Walter Casagrande

Sem os três centroavantes do elenco à disposição, Hernán Crespo tem Luciano em má fase e Ferreirinha ou Riggoni para montar seu ataque.

Apesar do longo jejum de Luciano, Casagrande entende que o atacante ainda é o jogador que pode ser decisivo para o São Paulo contra a LDU.

Em relação ao Luciano, ok, ele tá 11 jogos sem fazer gols, mas o Luciano costuma fazer gols importantes para o São Paulo. Ele é marcado por isso. O torcedor de São Paulo tem uma simpatia grande pelo Luciano porque em momentos importantes, decisivos, ele aparece e faz o gol. Walter Casagrande

Pro atacante, eu sempre falei isso e vou repetir: pra mim, sempre foi mais importante o peso do gol do que o número de gols que o atacante faz. Nunca me preocupei se tinha que fazer 25, se eu ia lutar para ser artilheiro. Nunca me preocupei com isso. Eu sempre fui um cara que pensei em fazer gols de peso. E o Luciano faz gols de peso. É isso que precisa hoje. Walter Casagrande

Casagrande: Situação de Lucas e Oscar no São Paulo é igual à de Neymar

O Lucas e Oscar estão pro São Paulo como o Neymar tá pro Santos, gente. É que pouco se fala na situação dos dois, mas o ano todo é machucado: machuca, volta, não joga bem, sai, volta, machuca, um mês, dois meses, volta. A situação é a mesma. É que o foco maior sempre é o Neymar, inclusive meu também.

A situação do Lucas e do Oscar é a mesma do Neymar para o Santos, a diferença é que o São Paulo está melhor. A crítica em cima do Neymar, que se machuca o tempo todo, ganha muito e não joga, serve para o Oscar e para o Lucas também.

Walter Casagrande

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.