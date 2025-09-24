São Paulo comemora dois anos do título histórico da Copa do Brasil

Há exatos dois anos, o São Paulo conquistava pela primeira vez a Copa do Brasil, encerrando uma longa espera por um dos poucos troféus que faltavam em sua galeria.

Em 24 de setembro de 2023, o time comandado por Dorival Júnior empatou por 1 a 1 com o Flamengo no estádio do Morumbis, diante de mais de 60 mil torcedores, e garantiu o título após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã.

"Há dois anos, o título que faltava chegava ao MorumBIS. O Tricolor superou o Flamengo na decisão, em uma tarde inesquecível com a #TorcidaQueConduz", destacou o São Paulo nas redes sociais.

Resumo do jogo decisivo

O Flamengo começou pressionando, mas o São Paulo reagiu com boas chances e mostrou equilíbrio. Bruno Henrique abriu o placar para os cariocas no fim do primeiro tempo, mas Rodrigo Nestor empatou nos acréscimos com um golaço de fora da área.

No segundo tempo, o Tricolor segurou a pressão flamenguista e administrou o resultado até o apito final, garantindo o tão sonhado título.