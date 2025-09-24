Santos anuncia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi

O Santos oficializou, nesta quarta-feira, a contratação de Billal Brahimi. O atacante estava livre no mercado após deixar o Nice, da França. O contrato com o Peixe é válido até o final de 2026.

"O Santos é um dos clubes mais históricos do Brasil e do mundo, principalmente por causa de lendas como Pelé e Neymar, que marcaram a história aqui. É um clube que sempre teve uma identidade voltada para o bom futebol e para a formação de grandes talentos. O que me motivou a vir foi justamente essa tradição, mas também o desafio de descobrir um novo campeonato, um novo país e continuar evoluindo na minha carreira. Jogar no Brasil é uma experiência única e estou ansioso para viver isso com o Santos FC", disse Billal Brahimi, em sua chegada ao Santos.

O DETETIVE VIRTUAL CONFIRMOU! ?????? pic.twitter.com/gAoJQKfQ2L ? Santos FC (@SantosFC) September 24, 2025

Billal Brahimi fala como joga

Billal Brahimi atua predominantemente como ponta direita, mas pode jogar em todas as posições do ataque. O jogador se caracterizou como um atleta de drible.

"Sou um jogador ofensivo, que gosta de partir para cima, driblar e criar oportunidades. Tenho muita potência na finalização e gosto de arriscar chutes de longa distância, buscando surpreender o goleiro adversário. Posso atuar pelos lados ou mais próximo do ataque, trazendo velocidade, força e criatividade. Os torcedores do Santos podem esperar de mim entrega, dedicação à equipe e dar sempre o máximo em cada partida, para honrar essa camisa histórica", concluiu.

BRAHIMI É DO SANTOS! ???? O atacante Brahimi é reforço internacional para o Santos na temporada 2025! Aos 25 anos, o francês naturalizado argelino chega ao Peixão com contrato até o final de 2026 após passagem pelo Nice, da França. pic.twitter.com/M0y6LNMEXQ ? Santos FC (@SantosFC) September 24, 2025

Quem é Billal Brahimi?

Billal Brahimi é da Argélia, canhoto e tem 1,83m. Na carreira, ele soma passagem por Nice, Sint-Truiden, Brest, Angers, Le Mans e Middlesbrough.

Na atual temporada europeia, o atacante tem apenas uma partida disputada, pelo Nice. A aparição foi em 16 de agosto, quando entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Toulouse, pelo Campeonato Francês.

VEJA MAIS



Quem é Billal Brahimi? Conheça a carreira do possível reforço do Santos

Próximos jogos do Santos