Santos anuncia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi
O Santos oficializou, nesta quarta-feira, a contratação de Billal Brahimi. O atacante estava livre no mercado após deixar o Nice, da França. O contrato com o Peixe é válido até o final de 2026.
"O Santos é um dos clubes mais históricos do Brasil e do mundo, principalmente por causa de lendas como Pelé e Neymar, que marcaram a história aqui. É um clube que sempre teve uma identidade voltada para o bom futebol e para a formação de grandes talentos. O que me motivou a vir foi justamente essa tradição, mas também o desafio de descobrir um novo campeonato, um novo país e continuar evoluindo na minha carreira. Jogar no Brasil é uma experiência única e estou ansioso para viver isso com o Santos FC", disse Billal Brahimi, em sua chegada ao Santos.
Billal Brahimi atua predominantemente como ponta direita, mas pode jogar em todas as posições do ataque. O jogador se caracterizou como um atleta de drible.
"Sou um jogador ofensivo, que gosta de partir para cima, driblar e criar oportunidades. Tenho muita potência na finalização e gosto de arriscar chutes de longa distância, buscando surpreender o goleiro adversário. Posso atuar pelos lados ou mais próximo do ataque, trazendo velocidade, força e criatividade. Os torcedores do Santos podem esperar de mim entrega, dedicação à equipe e dar sempre o máximo em cada partida, para honrar essa camisa histórica", concluiu.
Quem é Billal Brahimi?
Billal Brahimi é da Argélia, canhoto e tem 1,83m. Na carreira, ele soma passagem por Nice, Sint-Truiden, Brest, Angers, Le Mans e Middlesbrough.
Na atual temporada europeia, o atacante tem apenas uma partida disputada, pelo Nice. A aparição foi em 16 de agosto, quando entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Toulouse, pelo Campeonato Francês.
VEJA MAIS
Quem é Billal Brahimi? Conheça a carreira do possível reforço do Santos
Próximos jogos do Santos
- Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
- Santos x Grêmio (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 1º de outubro (domingo), às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)