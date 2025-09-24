Topo

Santos anuncia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi

24/09/2025 13h14

O Santos oficializou, nesta quarta-feira, a contratação de Billal Brahimi. O atacante estava livre no mercado após deixar o Nice, da França. O contrato com o Peixe é válido até o final de 2026.

"O Santos é um dos clubes mais históricos do Brasil e do mundo, principalmente por causa de lendas como Pelé e Neymar, que marcaram a história aqui. É um clube que sempre teve uma identidade voltada para o bom futebol e para a formação de grandes talentos. O que me motivou a vir foi justamente essa tradição, mas também o desafio de descobrir um novo campeonato, um novo país e continuar evoluindo na minha carreira. Jogar no Brasil é uma experiência única e estou ansioso para viver isso com o Santos FC", disse Billal Brahimi, em sua chegada ao Santos.

Billal Brahimi fala como joga

Billal Brahimi atua predominantemente como ponta direita, mas pode jogar em todas as posições do ataque. O jogador se caracterizou como um atleta de drible.

"Sou um jogador ofensivo, que gosta de partir para cima, driblar e criar oportunidades. Tenho muita potência na finalização e gosto de arriscar chutes de longa distância, buscando surpreender o goleiro adversário. Posso atuar pelos lados ou mais próximo do ataque, trazendo velocidade, força e criatividade. Os torcedores do Santos podem esperar de mim entrega, dedicação à equipe e dar sempre o máximo em cada partida, para honrar essa camisa histórica", concluiu.

Quem é Billal Brahimi?

Billal Brahimi é da Argélia, canhoto e tem 1,83m. Na carreira, ele soma passagem por Nice, Sint-Truiden, Brest, Angers, Le Mans e Middlesbrough.

Na atual temporada europeia, o atacante tem apenas uma partida disputada, pelo Nice. A aparição foi em 16 de agosto, quando entrou na reta final da derrota de 1 a 0 para o Toulouse, pelo Campeonato Francês.

Próximos jogos do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

  • Santos x Grêmio (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 1º de outubro (domingo), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

