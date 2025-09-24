Santos anuncia a contratação do argelino Billal Brahimi para reforçar seu ataque

Na luta para se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Billal Brahimi. O jogador assinou contrato até o fim de 2026 e esta é a sua primeira experiência em clubes fora da Europa.

Ao ser apresentado, ele comentou sobre a opção de atuar no futebol brasileiro. "O Santos é um dos clubes mais históricos do Brasil e do mundo, principalmente por causa de lendas como Pelé e Neymar. É um clube que sempre teve identidade voltada para o bom futebol. Isso me motivou a vir", afirmou o atleta de 25 anos.

O atacante, que gosta de atuar pela ponta-direita apresentou as suas qualidades ao torcedor santista e prometeu muita entrega para se adaptar ao novo clube.

"Sou um jogador ofensivo, que gosta de partir para cima, driblar e criar oportunidades. Tenho muita potência na finalização e gosto de arriscar chutes de longa distância. Posso atuar pelos lados ou mais próximo do ataque, trazendo velocidade, força e criatividade. Vou dar sempre o máximo em campo", afirmou.

Nascido na França, o atleta estava livre no mercado após o fim do seu vínculo com o Nice. Ele optou por se naturalizar argelino para defender a seleção da Argélia. A chegada do atleta deve encerrar o ciclo de reforços na Vila Belmiro.

Vindo de vitória sobre o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos continua em posição delicada na classificação da competição. Com 26 pontos, a equipe tem quatro de frente para o Vitória (17º colocado) primeira equipe na zona de rebaixamento.