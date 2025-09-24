Topo

Esporte

Ronaldo Fenômeno vê 'exagero de minoria' em críticas sobre lesões de Neymar

Ex-atacante participou do Mercado Livre Experience, em São Paulo - Renan Liskai/UOL
Ex-atacante participou do Mercado Livre Experience, em São Paulo Imagem: Renan Liskai/UOL
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 18h13

O ex-atacante Ronaldo classificou as críticas de torcedores sobre as lesões de Neymar como "exagero de uma minoria". O Fenômeno falou a jornalistas durante o Mercado Livre Experience, evento realizado hoje em São Paulo.

O que Ronaldo falou?

Críticas pesadas. "Eu vivi situação muito parecida em relação ao que acontece com ele. Acho que é um exagero por parte dessa minoria que acredita que é um descaso dele. Quem vive no futebol entende perfeitamente o quão difícil é voltar de uma lesão, pegar confiança e retomar o ritmo. E acho que ele está no tempo certo."

Relacionadas

Renato Gaúcho se despede do Flu e critica 'gênios que destroem o futebol'

Palmeiras está há 3 anos sem vencer mata-matas da Libertadores no Allianz

Comparação com tenista. "Eu estava jogando tênis com a Luísa Stefani, que foi campeã no São Paulo Open. Exatamente na mesma época do Neymar, ela também fez uma cirurgia de ligamento cruzado. A gente conversou muito sobre a recuperação e confiança. Até hoje ela sente dor. Ela ganhou o torneio, mas o joelho ainda estava um pouquinho inchado. É a mesma coisa com o Neymar."

Volta de Neymar à seleção. "Acredito muito que ele é um jogador determinante para a seleção brasileira. Não temos outro jogador como o Neymar. E a gente espera que ele esteja 100% para a Copa, porque se ele estiver, com certeza nós vamos ter resultados melhores do que se ele não estiver."

Falando em seleção... e o Ancelotti? "É um grande treinador. Estive com ele no Milan e é um grande amigo que eu tenho no futebol. É um cara que já trouxe estabilidade à seleção brasileira. Acho que os resultados eles vão oscilar até a Copa — e é natural essa adaptação para conhecer os jogadores e entender em quem você pode confiar. Tudo isso é importante para um treinador e requer tempo. Tenho muita fé que ele possa alcançar grandes objetivos com a seleção."

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Treino sagrado e testes: Como Vojvoda mudou dia a dia do Santos

Tuma define nova composição da Comissão de Justiça do Corinthians; veja detalhes

Hugo Hoyama evolui bem após cirurgia e deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas

Com reforço, Santos segue preparação para duelo contra o Bragantino

Assistir Vasco x Bahia ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Igor Jesus faz 4 gols em 2 jogos e se 'mostra' a Ancelotti; Antony salva Bétis na Liga Europa

Igor Jesus faz dois, mas Antony marca e Betis arranca empate do Forest

Ronaldo Fenômeno vê 'exagero de minoria' em críticas sobre lesões de Neymar

Gil conta apelo negado por VP antes de final perdida: 'Não muda, por favor'

Transmissão ao vivo de Grêmio x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Onde vai passar Palmeiras x River Plate pela Libertadores? Como assistir ao vivo