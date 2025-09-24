Ronaldo defende Neymar na seleção brasileira: 'Não temos outro jogador como ele'

Ronaldo Fenômeno defendeu a presença de Neymar na seleção brasileira. O ex-jogador destacou, nesta quarta-feira, durante o Mercado Livre Experiente, em São Paulo, o talento do atacante do Santos, que se recupera de lesão e deve voltar aos treinamentos na segunda semana de outubro, é incomparável no futebol brasileiro.

"Ele é um jogador determinante para a seleção brasileira. Não temos outro jogador como o Neymar. E a gente espera que ele esteja 100% para Copa, porque, se ele estiver, com certeza nós vamos ter resultados melhores do que se ele não estiver", disse o ex-jogador.

Ronaldo considera que a situação pela qual Neymar passa atualmente, com seguidas lesões, são semelhantes ao que ele passou para a disputa da Copa do Mundo de 2002. "É um exagero por parte dessa minoria que acredita que é um descaso dele a recuperação física. Quem viveu no futebol entende perfeitamente o quanto é difícil voltar de uma lesão e pegar ritmo e confiança novamente. Ele está no tempo certo. Outro dia, eu estava jogando tênis com a Luisa Stefani, campeã no São Paulo Open de duplas, e ela na mesma época do Neymar teve uma lesão no ligamento cruzado. Até hoje ela sente dor. É um processo que tem que ir aos poucos mesmo."

Ronaldo também comentou o início de trabalho de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. "O Ancelotti é um grande treinador. Estive com ele no Milan e é um grande amigo que eu tenho no futebol. É um cara que já trouxe estabilidade à seleção brasileira. Eu tenho muita fé que ele pode alcançar grandes objetivos."