Ronaldo defende Neymar na Seleção Brasileira e faz previsão: "Ele vai trazer o hexa"

Ronaldo Fenômeno parece convicto de que a história de Neymar na Seleção Brasileira ainda não terminou. Embora o camisa 10 do Santos deva ficar de fora de mais uma convocação do técnico Carlo Ancelotti por causa de problemas físicos, o ex-atacante fez questão de manifestar publicamente a confiança no futebol do craque.

"É exagero dessa minoria que acredita ser um descaso dele", disse Ronaldo sobre a recuperação física de Neymar no evento Mercado Livre Experience. "Quem viveu no futebol entende perfeitamente o quão difícil é voltar de uma lesão, pegar ritmo e confiança de novo. Outro dia eu estava jogando tênis com a Luisa Stefani, campeão nas duplas do São Paulo Open, e ela na mesma época do Neymar teve uma lesão de ligamento cruzado. Até hoje ela está sentindo dor. É um processo que tem que ir aos poucos".

Ronaldo é uma autoridade no assunto. Durante sua carreira, o Fenômeno teve duas graves lesões no joelho. Em uma delas, médicos chegaram a dizer que ele não voltaria a atuar profissionalmente. A história todos sabem. O ex-camisa 9 não só retornou como ganhou uma Copa do Mundo marcando dois gols na final contra a Alemanha, em 2002. Por isso, ele tem fé que Neymar também erguerá a tão sonhada taça em 2026.

"Tenho certeza que ele vai ficar 100% e trazer o nosso hexa", disse Ronaldo. "Ele é um jogador determinante para a Seleção Brasileira. Não temos outro jogador como o Neymar. Se ele estiver 100%, vamos ter resultados melhores dos que teríamos se ele não estivesse".

Ronaldo também comentou sobre o trabalho de Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira. O Fenômeno chegou a ser treinado pelo italiano quando defendeu o Milan. A passagem pelo clube rossonero foi curta, mas o suficiente para que o ex-atacante ficasse com uma ótima impressão do treinador.

"Grande treinador. Estive com ele no Milan, é um grande amigo que fiz no futebol. É um cara que já trouxe estabilidade à Seleção Brasileira. Acho que os resultados dele vão oscilar até a Copa, é natural nesse processo de adaptação para conhecer os jogadores e entender em quem você pode confiar. Tudo isso é importante e requer tempo. Tenho muita fé que ele vai alcançar grandes objetivos com a Seleção", concluiu o Fenômeno.