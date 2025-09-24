Rollheiser lidera estatísticas ofensivas e se transforma no 'cérebro' do Santos
Contratado no começo do ano, Benjamín Rollheiser já se transformou em peça-chave no elenco do Santos. O meia-atacante é o líder do clube em grandes chances criadas e passes decisivos desde que estreou.
O argentino soma 25 partidas, sendo 21 como titular, com um gol e duas assistências. Ele também tem cinco grandes chances criadas, 42 passes decisivos, 32 dribles certos (63%), 36 finalizações (oito no alvo), 32% de acerto no cruzamento e 81 duelos ganhos, segundo dados do Sofascore.
Rollheiser vem de uma boa atuação contra o São Paulo. Ele deu a assistência para Guilherme marcar o gol da vitória de 1 a 0, na Vila Belmiro.
Na ausência de Neymar, que está com uma lesão muscular na coxa direita, o camisa 32 se tornou a principal referência técnica do Santos.
Números de Rollheiser
?? 25 jogos (21 titular)
?? 1 gol
?? 2 assistências
? 5 grandes chances criadas
? 42 passes decisivos
? 32 dribles certos (63%)
? 36 finalizações (8 no gol)
?? 32% acerto no cruzamento
? 81 duelos ganhos
*dados do Sofascore
Próximo jogo do Santos
- Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Situação na tabela
Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.