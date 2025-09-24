Topo

Rollheiser lidera estatísticas ofensivas e se transforma no 'cérebro' do Santos

24/09/2025 05h00

Contratado no começo do ano, Benjamín Rollheiser já se transformou em peça-chave no elenco do Santos. O meia-atacante é o líder do clube em grandes chances criadas e passes decisivos desde que estreou.

O argentino soma 25 partidas, sendo 21 como titular, com um gol e duas assistências. Ele também tem cinco grandes chances criadas, 42 passes decisivos, 32 dribles certos (63%), 36 finalizações (oito no alvo), 32% de acerto no cruzamento e 81 duelos ganhos, segundo dados do Sofascore.

Rollheiser vem de uma boa atuação contra o São Paulo. Ele deu a assistência para Guilherme marcar o gol da vitória de 1 a 0, na Vila Belmiro.

Na ausência de Neymar, que está com uma lesão muscular na coxa direita, o camisa 32 se tornou a principal referência técnica do Santos.

Números de Rollheiser

?? 25 jogos (21 titular)

?? 1 gol

?? 2 assistências

? 5 grandes chances criadas

? 42 passes decisivos

? 32 dribles certos (63%)

? 36 finalizações (8 no gol)

?? 32% acerto no cruzamento

? 81 duelos ganhos

*dados do Sofascore

Próximo jogo do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela

Com a vitória sobre o São Paulo, o Santos pulou para 14ª lugar, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

