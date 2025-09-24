River Plate deve encarar o Palmeiras com apenas um atacante, diz imprensa argentina

Nesta quarta-feira, o River Plate vai ao Allianz Parque precisando vencer por pelo menos dois gols para se classificar diretamente às semifinais da Libertadores. Apesar da necessidade de balançar as redes, é provável que Marcelo Gallardo, comandante do adversário do Palmeiras, utilize apenas um atacante no duelo desta noite. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

De acordo com as informações do jornalista argentino Renzo Pantich, setorista especializado no River Plate, Gallardo deve povoar o meio de campo e utilizar apenas um homem de frente. É provável que a equipe atue em um 4-5-1.

Provável escalação

Assim, a provável escalação do River Plate no duelo desta quarta-feira conta com: Armani; Acuña, Díaz, Martínez Quarta e Montiel; Pérez, Portillo, Castaño, Galoppo e Quintero; Salas.

Colidio e o ex-Palmeiras Miguel Borja devem começar a partida no banco e podem ser opções para Gallardo ao longo do jogo. Na ida, o colombiano teve uma grande chance nos últimos minutos para igualar o confronto, mas desperdiçou.

Duelo tático

Marcelo Gallardo reencontra Abel Ferreira em mais um duelo decisivo na Libertadores. Em 2020, durante a pandemia, os dois técnicos se enfrentaram na semifinal daquela edição, com vitória alviverde na ida, após o River ter sido derrotado por 3 a 0 na Argentina. Na volta, os argentinos assustaram o Palmeiras, vencendo por 2 a 0.