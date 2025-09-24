Topo

Renato Gaúcho surpreende e pede demissão do Fluminense; Marcão assume

24/09/2025 00h58Atualizada em 24/09/2025 01h53

Renato Gaúcho não é mais técnico do Fluminense. O técnico pediu demissão após o empate da equipe diante do Lanús, jogo que tirou os cariocas da Sul-Americana. Marcão, membro da comissão fixa, assume o cargo interinamente.

O que aconteceu

Renato surpreendeu ao dizer que pediu para sair do clube já no final da entrevista coletiva, realizada após o 1 a 1 no Maracanã. O empate eliminou o Flu nas quartas de final da Sul-Americana porque, na ida, os argentinos haviam vencido por 1 a 0.

O treinador havia respondido a uma série de perguntas antes de anunciar sua solicitação, fato que gerou dúvidas sobre a continuidade ou não no cargo.

O Fluminense confirmou, por volta de 1h10, a saída do ex-atacante, que assinou em abril e levou a equipe à semifinal do Mundial.

A trajetória foi a sétima de Renato como comandante do time carioca. Os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles também foram desligados.

Eu acabei, antes de vir para cá [sala de coletiva], de pedir demissão ao presidente. A partir de agora, vai estar outro cara aqui, vocês vão fazer as mesmas perguntas e quero ver as respostas que ele vai dar. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Sempre procurei fazer o melhor possível para o clube em todos os sentidos. Infelizmente, saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Brasileirão e na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileirão, eu não estaria saindo. Como está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuarem falando sobre futebol Renato Gaúcho

Renato Gaúcho não é mais técnico do Fluminense; clube acatou pedido
Eliminação, vaias e declaração surpreendente

A noite de Renato Gaúcho começou promissora: Canobbio balançou as redes e igualou o placar agregado no início de Fluminense x Lanús dentro do Maracanã.

A empolgação virou frustração porque a equipe colecionou gols perdidos e foi punida por Aquino, que entrou no início do 2º tempo e marcou após linda tabela com Marcelino Moreno.

Em meio às substituições e ao nervosismo do Flu, Renato foi vaiado por parte dos torcedores e viu Germán Cano, no minuto final, acertar a trave antes de o juiz encerrar a partida e decretar a eliminação carioca.

Depois do jogo, Renato marcou presença normalmente na coletiva, mas surpreendeu na última resposta ao anunciar sua saída, ironizando o que classificou como "gênios da internet" e lamentando a atual fase do futebol brasileiro diante das redes sociais.

