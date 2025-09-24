Topo

Esporte

OPINIÃO

'Renato Gaúcho deixou Fluminense na mão', critica Casagrande

do UOL

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 10h40

Renato Gaúcho se precipitou ao pedir demissão do Fluminense logo após a eliminação para o Lanús na Sul-Americana, avalia Walter Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Na opinião do comentarista, Renato agiu por impulso e deixou o Fluminense numa situação de incerteza na reta final da temporada.

Eu acho que o Renato deixou o time na mão. Ele não deveria ter perdido demissão. Tem o Campeonato Brasileiro rolando, o Fluminense tá brigando por uma vaga de Libertadores, tem a semifinal da Copa do Brasil. A ira ou a revolta da torcida é justa, porque o Fluminense foi eliminado pelo Lanús em pleno Maracanã, mas não é a primeira vez que um time brasileiro, nem o próprio Fluminense, é eliminado no Maracanã ou perde o título de Libertadores no Maracanã, com o próprio Renato, inclusive.

Isso acontece no futebol, eu acho que ele ficou revoltado com as vaias, com o xingamento e entrou de cabeça quente e pediu demissão. Não acho que ele fez certo — ele se precipitou, agiu de forma impulsiva. Tomou a atitude por impulso decorrente da raiva ou de achar injusto as vaias da torcida ou o xingamento. Ele deixou o time na mão, na minha visão.Walter Casagrande

O Fluminense é o oitavo colocado no Brasileiro e enfrenta o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, que acontecerá só em dezembro, após o término do campeonato.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Onde vai passar Vasco x Bahia pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Corinthians lança terceiro uniforme com detalhes em laranja; veja

São Paulo comemora dois anos do título histórico da Copa do Brasil

Brasileiros brilham no Contender Series e ganham vaga no elenco do UFC

Hansi Flick confia em recuperação plena de Gavi no Barcelona

De melhor brasileiro no Mundial à demissão: o que explica desabafo de Renato no Fluminense

River Plate deve encarar o Palmeiras com apenas um atacante, diz imprensa argentina

Conmebol pede que Argentina, Uruguai e Paraguai recebam fase de grupos na Copa do Mundo de 2030

Promessa da Vila: Arthur do Vale renova com o Santos

Poatan acusa Ankalaev de evitar encontro nos bastidores e dispara: "Campeão de m***"

Ex-Arsenal está em coma induzido após sofrer lesão cerebral durante jogo