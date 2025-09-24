Reforma de São Januário: Prefeitura promete dar termo de venda em 2 semanas

Secretário municipal de Esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro, Guilherme Schleder prometeu que o Termo de Transferência do potencial construtivo de São Januário será liberado em, no máximo, 15 dias ao Vasco. O documento é essencial para que o clube finalize a venda do instrumento legislativo que permitirá financiar a reforma e modernização de São Januário.

Vereador fez pressão na Prefeitura

Vereador do Novo (RJ) e membro do conselho da reforma do estádio, o vascaíno Pedro Duarte foi quem fez uma "pressão" para acelerar o processo na Prefeitura. Ele gravou um vídeo ao lado de Schleder explicando em que passo está a questão.

Já na semana passada, como saíram as matérias que tinha travado a questão do termo do potencial consultivo, a gente foi entender o que tinha acontecido. Liguei para o Schleder que, como sempre, foi muito solícito e vimos que tinha saído da secretaria de Urbanismo e ido para a Procuradoria. O Schleder falou com o procurador-geral, que na sexta-feira soltou como 'de acordo', 'aprovado', e agora falta só a última secretaria, que é a de Desenvolvimento Urbano, para poder soltar o termo em definitivo

Pedro Duarte, vereador e membro do conselho da reforma de São Januário

Schleder confirmou o avanço na questão e estipulou o prazo entre 10 a 15 dias para que o Vasco tenha o Termo de Transferência em mãos.

É isso, vascaínos. É sempre uma questão de Prefeitura, sempre uma burocracia. O vereador Pedro Duarte está sempre em cima cobrando, pedindo para galera se dedicar cada vez mais, porque ele se dedica para caramba, pede que os outros se dediquem. Então agora, realmente, foi para a SMDU (secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano), que tem que finalizar o termo para o Vasco poder fazer as vendas. Eu acredito que, no máximo, em 10 a 15 dias, a gente esteja com esse termo na mão para poder começar essa venda do potencial construtiva do Vasco e, finalmente, sair a reforma do estádio de São Januário

Guilherme Schleder, secretário municipal de Esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro

Pedro Duarte finalizou agradecendo ao secretário e afirmou que "ficará em cima" do prazo estipulado por Schleder:

Vamos ficar em cima desses 10 a 15 dias, porque a torcida está muito ansiosa com relação à reforma de São Januário. Você sabe muito bem disso, o prefeito Eduardo Paes sabe muito bem disso. Então, agradeço que a Prefeitura vá dar a maior celeridade para poder soltar esse termo definitivo e o Vasco possa concluir essa tão esperada venda do potencial

Pedro Duarte, vereador e membro do conselho da reforma de São Januário

Eis o vídeo de Pedro Duarte (Novo-RJ) ao lado do secretário de Esportes da Prefeitura, Guilherme Schleder: pic.twitter.com/pucCeWtF3L -- Bruno Braz (@brazbruno) September 24, 2025

Vasco amplia prazo de exclusividade de compra para empresa interessada

Enquanto a Prefeitura do Rio de Janeiro não concede o "Termo de Transferência", o Vasco decidiu por ampliar o prazo de opção de compra do potencial construtivo de São Januário dado à empresa SOD Capital. Será com a venda deste mecanismo municipal que o Cruzmaltino financiará sua reforma e modernização do estádio.

O UOL apurou que o novo prazo de exclusividade é até 12 de dezembro de 2025. O anterior, que foi de 90 dias, expirou no último dia 15.

A SOD Capital sinalizou ao clube que exercerá a compra, mas ainda não efetuou o pagamento. O Cruzmaltino se mostra tranquilo que tão logo saia o Termo de Transferência da Prefeitura, a conclusão da venda acontecerá.

O banco Genial tem sido o parceiro do Cruzmaltino na intermediação do negócio. A intenção é a de que a SOD Capital compre 250 mil m² e uma outra empresa compre os outros 30 mil m² que contemplam o potencial construtivo de São Januário.

O Vasco estime arrecadar mais de R$ 500 milhões na negociação. Há cláusulas expressas pela Prefeitura de que o clube só pode utilizar esta verba exclusivamente para a reforma do estádio.

Outra empresa sinaliza com pagamento imediato

O UOL apurou que, em meio à espera pelo Termo de Transferência da Prefeitura, o Vasco recebeu oferta de uma outra empresa disposta a comprar o mesmo m² da SOD Capital. A companhia, inclusive, sinalizou um pagamento imediato, mas o clube não quis abrir conversa por ter ampliado o prazo de exclusividade com a primeira interessada.

O terreno em questão onde a SOD Capital quer aplicar o potencial construtivo de São Januário é de propriedade privada e fica no bairro da Barra da Tijuca, na região Sudoeste (RJ). Este é o único local capaz de receber todo o m² disponibilizado do estádio vascaíno.

O que é potencial construtivo?

O potencial construtivo refere-se à capacidade máxima de construção permitida em um terreno ou propriedade, conforme estabelecido pelas normas urbanísticas e legislação local. Ele define os limites de aproveitamento de uma área, como a quantidade de metros quadrados que podem ser construídos, a altura máxima dos edifícios, o número de pavimentos e outras características que impactam o desenvolvimento de um projeto arquitetônico.

A venda de potencial construtivo ocorre quando o proprietário de um terreno transfere para outro interessado o direito de construir além do que está sendo utilizado. Essa prática é comum em áreas onde o potencial construtivo não foi totalmente aproveitado pelo proprietário original, permitindo que terceiros utilizem essa capacidade para novos projetos.