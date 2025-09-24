Topo

Esporte

Recuperado, Oscar vive expectativa de voltar a ser relacionado após dois meses

24/09/2025 05h00

O São Paulo vive a grande expectativa de poder voltar a contar com um atleta que pode fazer a diferença na decisão contra a LDU-EQU. O Tricolor paulista espera ter o retorno de Oscar para a decisão desta quinta-feira, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

O São Paulo saiu atrás no marcador ao perder por 2 a 0 no jogo de ida, disputado em solo equatoriano, e precisará buscar uma reação histórica se quiser a classificação ainda no tempo normal. Neste sentido, Oscar, que possui inegável qualidade, pode ser peça fundamental.

O camisa 8 do São Paulo vive a expectativa de voltar a ser relacionado após dois meses. O meia-atacante está totalmente recuperado de fraturas nas vértebras L1, L2 e L3 da região lombar e trabalha normalmente junto aos demais companheiros desde a última sexta-feira.

A tendência, assim, é que Oscar possa ficar ao menos no banco de reservas para o confronto desta quinta-feira. Caso de fato vá para o jogo, o técnico Hernán Crespo pode utilizá-lo se entender necessário. O Tricolor, afinal de contas, precisa de pelo menos dois gols para levar a eliminatória aos pênaltis.

Ainda que não entre em campo, Oscar também pode fazer a diferença no vestiário do São Paulo. O meio-campista pode contribuir com toda sua experiência e tenta exercer um papel de liderança, na busca de passar confiança para os demais jogadores que estarão no gramado do Morumbis.

Oscar, vale lembrar, não veste a camisa do São Paulo em jogos oficiais desde o último dia 19 de julho. Na ocasião, foi titular no clássico contra o Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele disputou apenas 16 minutos, mas precisou deixar o gramado após o lance que resultou na fratura das vértebras.

O meia tem sofrido com problemas físicos neste retorno ao São Paulo. O camisa 8 sofreu uma lesão muscular na coxa no começo de março e retornou no dia 2 de abril contra o Talleres, mas sentiu novamente. O atleta conseguiu uma curta sequência de jogos, mas teve um edema na coxa na reta final de maio e ficou parado por quase dois meses. Quando se recuperou totalmente, acabou sofrendo a lesão nas costas.

Apesar das contusões, Oscar soma bons números pelo São Paulo na atual temporada. O meio-campista acumula dois gols e cinco assistências em 21 partidas (18 como titular).

Lucas também pode ficar à disposição

O São Paulo também espera poder contar com o retorno tão aguardado de Lucas Moura. O camisa 7 treinou normalmente junto ao elenco na última terça-feira e participou integralmente dos trabalhos com bola. A situação do jogador será definida na última atividade antes da partida, marcada para a tarde desta quarta-feira.

Caso reúna condições, a tendência é que Lucas fique ao menos no banco de reservas devido à importância do duelo contra a LDU. Ele passou por artroscopia no joelho direito no último dia 30 de agosto, mas tem trabalhado intensamente para estar presente no confronto.

Assim como Oscar, Lucas também teve altos e baixos nesta temporada. O atacante tem sofrido com o problema no joelho direito desde março deste ano, quando se lesionou pela primeira vez no clássico contra o Palmeiras, ainda no Campeonato Paulista. De lá para cá, retornou aos gramados e sentiu o joelho novamente em duas ocasiões: uma em maio e outra em agosto.

A situação é muito parecida com a de Oscar - tanto é que os dois somam quase a mesma quantidade de jogos em 2025. Nesta temporada, Lucas disputou 19 partidas (10 como titular), com quatro gols marcados e uma assistência.

Próximos jogos do São Paulo

  • São Paulo x LDU (volta das quartas de final da Libertadores)

  • Data e horário: 25/09 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

  • São Paulo x Ceará (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 29/09 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

  • Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Corinthians vive expectativa de ter até quatro reforços contra o Flamengo

Recuperado, Oscar vive expectativa de voltar a ser relacionado após dois meses

Palmeiras adota estratégia em treinos para ajudar na adaptação de elenco reformulado

Rollheiser lidera estatísticas ofensivas e se transforma no 'cérebro' do Santos

Santos: Retorno de Neymar será reforço? Colunistas analisam

'Vexame': Fabíola Andrade analisa queda do Flu na Sul-Americana

Ramón Díaz é solução para o Inter? 'A curto prazo, pode ajudar', diz Alicia

Corinthians: Dirigentes devem pagar em crise financeira? Colunistas debatem

Renato Gaúcho pede demissão após queda do Fluminense na Sul-Americana

Renato Gaúcho surpreende e pede demissão do Fluminense; Marcão assume

Fluminense x Lanús é paralisado no Maracanã após confusão entre polícia e torcedores argentinos