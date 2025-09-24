Promessa da Vila: Arthur do Vale renova com o Santos

O Santos anunciou em suas redes sociais a renovação de contrato do goleiro Arthur do Vale, de apenas 16 anos, até o dia 31 de março de 2028. O jovem integra atualmente a equipe Sub-17 do clube e já participa dos treinamentos com o elenco profissional no CT Rei Pelé.

"O Arthur já tem um grande histórico na base. É fundamental que nós também estejamos acompanhando, pois temos uma escola de goleiros. Todos os que estão sendo lançados ou jogando na base e chegando ao profissional são todos a nível de seleção, isso dá uma perspectiva ao Santos muito positiva", disse o presidente Marcelo Teixeira.

Bom desempenho

A temporada de 2025 tem sido marcante para o atleta, que disputou 19 partidas pelo Sub-17, somando atuações pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Paulista da categoria. A regularidade e o desempenho do goleiro chamaram atenção da comissão técnica, que decidiu antecipar sua integração ao grupo principal.

"Foi tudo muito rápido. O futebol tem essas acelerações. Graças a Deus eu consegui essa alavancagem de maneira ágil. Vou fazer de tudo para cada vez mais ter oportunidades tanto no Santos como na Seleção Brasileira. Agradeço muito ao Clube por todas as oportunidades e a formação que estou tendo aqui dentro", afirmou Arthur.

Confiança na base

A renovação é vista como um movimento estratégico do Santos para valorizar suas promessas e garantir estabilidade no elenco a médio prazo. Arthur tem tudo para ser mais um exemplo da tradição do clube em revelar grandes talentos e reforça o compromisso com a formação de atletas na base.

"Temos condições, num futuro próximo, de nunca mais imaginar contratar jogadores de fora. Porque nós já estamos com jogadores aqui na nossa própria casa", emendou Marcelo Teixeira. destacando o trabalho com os jovens no Peixe.