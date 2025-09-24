Ramón Díaz é solução para o Inter? 'A curto prazo, pode ajudar', diz Alicia

O Internacional acertou a contratação do técnico Ramón Díaz após demitir Roger Machado, mas o problema do clube é maior do que o comando técnico, avaliou Alicia Klein no Fim de Papo.

O Internacional enfrenta uma sequência de resultados negativos, com eliminação nas oitavas de final da Libertadores e derrota recente no Gre-Nal. Alicia ressaltou que Ramón Díaz pode até trazer resposta imediata, já que costuma mexer no ânimo do grupo, mas não vê solução definitiva só na troca de técnico.

Claramente o problema não é só o treinador. Quando você faz essa quantidade de trocas, você tem um problema maior que não é resolvido por trocar o comando técnico da equipe a cada seis meses. Ramon e 'Ramonzinho' passaram sete jogos no Olimpia e pediram demissão depois de uma sequência de quatro jogos sem vitória. Olimpia, Campeonato Paraguaio. E aí, isso os qualifica depois do trabalho que já não tinha sido muito bom no Corinthians para vir e assumir o Inter?

Eu ainda prefiro o trabalho do Zubeldía . Ele fez um bom trabalho no São Paulo, não conseguiu ser um trabalho consistente mas tinha um retrospecto muito mais positivo do que o trabalho recente do Ramón e do Emiliano. Mas eu acho que pode surtir um efeito no curto prazo que tem muito talento nessa equipe do Inter.

Alicia Klein

