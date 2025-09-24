Topo

Port Vale x Arsenal: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da Liga

24/09/2025 08h00

O Arsenal entra em campo nesta quarta-feira pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa para enfrentar o Port Vale, às 16h (de Brasília), em Stoke.

Onde assistir Port Vale x Arsenal ao vivo?

O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.

Prováveis escalações

Provável escalação do Port Vale

Gauci; Humphreys, Debrah e Heneghan; Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers e Shorrock; Cole e Curtis

Técnico: Darren Moore

Provável escalação do Arsenal

Kepa; White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Nwaneri, Norgaard e Merino; Saka, Gyokeres e Gabriel Martinelli

Técnico: Mikel Arteta

Arbitragem

  • Árbitro: Andrew Kitchen

  • Assistentes: Shaun Hudson e Sam Lewis

