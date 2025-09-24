Port Vale x Arsenal: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da Liga
O Arsenal entra em campo nesta quarta-feira pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa para enfrentar o Port Vale, às 16h (de Brasília), em Stoke.
Onde assistir Port Vale x Arsenal ao vivo?
O jogo terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney +.
Prováveis escalações
Provável escalação do Port Vale
Gauci; Humphreys, Debrah e Heneghan; Gabriel, Croasdale, Garrity, Byers e Shorrock; Cole e Curtis
Técnico: Darren Moore
Provável escalação do Arsenal
Kepa; White, Mosquera, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Nwaneri, Norgaard e Merino; Saka, Gyokeres e Gabriel Martinelli
Técnico: Mikel Arteta
Arbitragem
- Árbitro: Andrew Kitchen
- Assistentes: Shaun Hudson e Sam Lewis