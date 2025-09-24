Polêmica! Paddy Pimblett provoca Topuria e chama Bernabéu de 'buraco de m***'

A rivalidade entre Paddy Pimblett e Ilia Topuria ganhou um novo capítulo, após uma declaração polêmica do lutador inglês em entrevista ao canal 'eldoberdanMMA', no 'Youtube'. Conhecido pelo estilo provocador e pelo carisma, o atleta de Liverpool não poupou palavras ao se referir ao atual campeão dos leves e chegou a sugerir um confronto em solo espanhol, mais precisamente no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, time pelo qual 'El Matador' torce.

As provocações entre os dois não são novidade. Agora, com o georgiano radicado na Espanha no topo da divisão até 70 kg após o nocaute sobre Charles 'Do Bronx', e Pimblett invicto no UFC com sete vitórias, o duelo entre os rivais aparece como uma realidade, apesar de nomes como Justin Gaethje e Arman Tsarukyan também estarem na disputa pela próxima chance ao título.

"Eu adoraria ir ao Bernabéu e socar a sua cara. Fazer isso na Espanha, na frente dos seus supostos conterrâneos. Eu adoraria ir lá e esmagar a sua cara na frente de 90 mil pessoas no Bernabéu, em território inimigo pra mim, porque o Bernabéu é um buraco de m***", disparou Pimblett, sem medir palavras.

Apelo midiático

Após o triunfo de Topuria sobre Do Bronx, o britânico entrou no octógono e o desafiou publicamente, em uma cena que rapidamente viralizou nas redes sociais. Impulsionado pelo forte apelo popular e pelo potencial de audiência que a rivalidade pode gerar, o inglês se posiciona como um possível próximo desafiante ao cinturão.

Embora o UFC ainda não tenha oficializado a próxima defesa de título do campeão, a troca de farpas entre os dois atletas segue alimentando o interesse do público. Um eventual confronto no lendário estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid - cenário frequentemente mencionado por Topuria como sonho pessoal - seria inédito na história da organização e daria contornos épicos a uma das rivalidades mais intensas da atualidade.

