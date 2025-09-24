'Pena de 12 jogos é leve', avalia Alicia Klein sobre caso Bruno Henrique

A pena de 12 jogos aplicada a Bruno Henrique no caso de manipulação de apostas é insuficiente para coibir fraudes no futebol, afirma Alicia Klein no UOL Esporte, do Canal UOL.

O atacante do Flamengo foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após ter informado seu irmão sobre a intenção de forçar um cartão amarelo, o que gerou apostas suspeitas. A procuradoria recorreu para aumentar a punição, enquanto o jogador segue atuando graças a efeito suspensivo.

Me pareceu uma pena muito leve. A gente falou aqui em ocasiões passadas os jogadores foram suspensos por um ano. O Bruno Henrique tomou apenas 12 jogos e ainda com o Flamengo tentando recorrer conseguindo efeito suspensivo para ele jogar. Então ele está jogando enquanto isso tudo é julgado e me parece sim muito grave.

O Flamengo tentou minimizar dizendo que não fez diferença que ele provavelmente ia tomar um cartão de qualquer jeito para poder entrar zerado e estar disponível na partida contra o Palmeiras naquele campeonato mas é muito grave. Seja lá qual for o motivo e seja lá qual for a atitude um cartão amarelo ou vermelho uma falta um gol é muito grave e precisa ser coibido e não vai ser coibido com pena de 12 jogos.

Alicia Klein

O Flamengo, estando emocionalmente coeso, é muito difícil sair de lá com um tropeço. O Estudiantes é um time muito mais fraco, aliás, como quase todos que enfrentam o Flamengo são. O Flamengo fez uma vantagem, não é uma vantagem tão sólida, mas é uma vantagem. É difícil. Eles podem, claro, entrar com uma estratégia de jogo que surpreenda o Flamengo.

Milly Lacombe

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.