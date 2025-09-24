Palmeiras leva susto, mas vence River em jogo tenso e vai à semi da Liberta

O Palmeiras venceu o River Plate por 3 a 1 de virada, na noite de hoje, no Allianz Parque e avançou para as semifinais da Copa Libertadores.

A equipe argentina saiu na frente com Salas, logo aos 8 minutos do 1º tempo, mas Vitor Roque e Flaco López (2) marcaram os gols da virada do Alviverde.

O time de Abel Ferreira agora espera o vencedor do duelo entre São Paulo e LDU, amanhã, no Morumbis. O jogo de ida no Equador acabou 2 a 0 para a LDU.

As duas equipes reclamaram muito do árbitro uruguaio Andrés Matonte. O Palmeiras pediu pênalti não marcado no começo, e o River se revoltou com penalidade confirmada no final. Ao término do jogo, a polícia precisou conter os jogadores argentinos, que partiram para cima do trio de arbitragem.

Em meio a uma arbitragem que desagradou aos dois lados, Palmeiras e River trocaram farpas e empurrões em campo. No primeiro tempo, Weverton derrubou Galoppo. No segundo, Acuña empurrou Vitor Roque e deu uma cabeçada em Emiliano Martínez.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.

O River também joga no domingo, mas às 18h, contra o Deportivo Riestra, no estádio Más Monumental, pelo Campeonato Argentino.

River Plate devolve "presente" ao Palmeiras, mas Vitor Roque salva

O jogo de ida ficou marcado pela surpresa de Abel Ferreira ao escalar Andreas Pereira entre os titulares do Palmeiras. E a novidade se pagou logo no início de jogo com a assistência do camisa 8 para Gustavo Gómez. Na volta, foi a vez de Gallardo de retribuir o presente.

O técnico argentino escalou um meio-campo populoso com Castaño, Portillo, Quintero, Galoppo e Nacho Fernández. E logo aos 8 minutos do 1º tempo, o Palmeiras já viu sua vantagem ir para o espaço: Quintero, uma das novidades no time titular, cobrou falta e Salas abriu o placar.

A equipe dirigida por Abel Ferreira fez um 1º tempo ruim, bem distantes dos primeiros 45 minutos na Argentina. Para piorar a situação, os jogadores palmeirenses estavam muito irritados com a arbitragem de Andrés Matonte — que deixou o jogo correr.

A conversa no vestiário funcionou, e o Palmeiras voltou mais enérgico para etapa final. Logo aos 6 minutos, Piquerez cruzou, Vitor Roque tentou de cabeça e Armani salvou, mas no rebote o Tigrinho empatou o jogo e tranquilizou a situação.

Gallardo foi obrigado a mexer no time, e a equipe perdeu qualidade. O Palmeiras ficou mais à vontade e pouco sofreu com as tentativas de ataque do River.

No fim do jogo, Flaco garantiu a virada de pênalti. E nos acréscimos fez o terceiro em um golaço.

Lances importantes

Armani salva o River. Logo aos 2 minutos do 1º tempo, Piquerez pegou rebote na entrada da área e soltou uma bomba no ângulo, mas Armani fez grande defesa.

Salas abre o placar para o River Plate. Aos 8 minutos, Quintero cobrou falta na primeira trave, Salas subiu sozinho abriu o placar de cabeça. 1 a 0 para o River.

Armani faz nova grande defesa. Aos 11, Andreas Pereira cobrou escanteio na segunda trave, Murilo subiu mais alto do que todo mundo e testou firme. Armani voou para fazer a defesa e salvar o gol de empate.

Weverton evita o segundo gol do River Plate. Aos 46, Aníbal Moreno errou corte na entrada da área, e a bola sobrou para Castaño, cara a cara com o goleiro Weverton. O meio-campista colombiano tentou driblar o goleiro palmeirense e foi desarmado. O rebote ficou com Salas, que chutou para fora.

Vitor Roque empata o jogo para o Palmeiras. Aos 6 minutos do 2º tempo, Piquerez cruzou bola na área, e Vitor Roque apareceu sozinho dentro da pequena área para cabecear. Armani defendeu susto, deu rebote, e o Tigrinho não perdoou. 1 a 1.

Salas quase coloca o River na frente mais uma vez. Aos 13, Acuña fez lançamento longo, Gustavo Gómez falhou, e a sobra ficou com Salas. O atacante finalizou na saída de Weverton, e a bola passou tirando tinta da trave.

Flaco López, de pênalti, vira o jogo para o Palmeiras. Aos 46, Facundo Torres recebeu lançamento e saiu na cara de Armani. Acuña fez a falta e foi expulso com o segundo amarelo. Flaco López bateu no meio e cravou o 2 a 1.

Flaco López marca um golaço. Aos 48, o atacante limpou a marcação com um toque de letra, disparou em direção ao gol e finalizou de fora da área. A bola desviou na defesa e encobriu Armani. 3 a 1.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 3 x 1 RIVER PLATE

Data e horário: 24 de setembro, às 21h30 (de Brasília)

Competição: quartas de final da Copa Libertadores (volta)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Público: 40.893

Renda: R$ 4.244.260,40

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Nicolas Tarán (URU) e Andrés Nievas (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Gols: Maxi Salas, aos 8 minutos do 1º tempo (RIV); Vitor Roque, aos 6 minutos do 2º tempo, e Flaco López, aos 46 e aos 48 minutos do 2º tempo (PAL)

Cartões amarelos: Weverton, Bruno Fuchs, Vitor Roque (PAL); Acuña, Enzo Pérez, Salas, Galoppo, Portillo (RIV)

Cartão vermelho: Acuña (RIV)

PALMEIRAS: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Facundo Torres) e Felipe (Allan) Anderson; Flaco López e Vitor Roque (Raphael Veiga). Técnico: Abel Ferreira.

RIVER PLATE: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero e Acuña; Portillo (Enzo Pérez), Castaño, Nacho Fernández (Lencina), Galoppo (Borja) e Quintero (Colidio); Maxi Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.