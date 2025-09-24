Palmeiras x River Plate: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores
Palmeiras e River Plate entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Ge TV (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.
O Palmeiras abriu vantagem na partida de ida, disputada na Argentina, e tem a vantagem do empate. O River Plate precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Vitória simples da equipe argentina leva a decisão para os pênaltis.
O Alviverde chega embalado por bons resultados recentes. A equipe de Abel Ferreira goleou o Fortaleza por 4 a 1 no final de semana, em jogo válido pelo Brasileirão.
Palmeiras x River Plate -- Copa Libertadores
- Data e hora: 24 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Ge TV (Youtube) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)