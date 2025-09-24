Topo

Esporte

Palmeiras x River Plate: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

24/09/2025 05h30

Palmeiras e River Plate entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Ge TV (YouTube) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras abriu vantagem na partida de ida, disputada na Argentina, e tem a vantagem do empate. O River Plate precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Vitória simples da equipe argentina leva a decisão para os pênaltis.

Relacionadas

Palmeiras engrena em reta decisiva após terremotos causados por Dérbis

Gallardo poupa geral no River e promete mudanças no time contra o Palmeiras

Conmebol divulga árbitros da volta das quartas da Libertadores e Sula; veja

O Alviverde chega embalado por bons resultados recentes. A equipe de Abel Ferreira goleou o Fortaleza por 4 a 1 no final de semana, em jogo válido pelo Brasileirão.

Palmeiras x River Plate -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 24 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Globo (TV aberta), ESPN (TV por assinatura), Ge TV (Youtube) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Palmeiras recebe River Plate para confirmar favoritismo e vaga nas semifinais da Libertadores

Em má fase, dupla perde espaço e tem futuro incerto no Corinthians

Popó aposta em "pegada" para superar diferença de tamanho contra Wanderlei Silva

Meia do Palmeiras projeta desafio contra o Sport e revela objetivo na Copa do Brasil feminina

Luciano busca redenção e tenta findar jejum para levar São Paulo à semi da Libertadores

Após alívio, Santos volta a sofrer com lesões musculares

Grêmio e Botafogo brigam contra a irregularidade em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão

CBF e Latam negociam contrato de patrocínio à seleção brasileira

Médico do Vasco diz que 1ª avaliação foi suficiente para vetar Robert Renan

Bruninho autografa biografia nos Jogos da Juventude: 'Me vejo neles'

Erro em última queda é mantra para Palmeiras evitar novo drama em casa