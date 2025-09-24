Palmeiras vira sobre o River com dois de Flaco e volta à semi da Libertadores

Topo

O Palmeiras carimbou a vaga na semifinal da Libertadores nesta quarta-feira ao vencer o River Plate, de virada, por 3 a 1, no Allianz Parque, em jogo de volta das quartas de final. Salas abriu o placar para o time argentino, enquanto Vitor Roque e Flaco López (duas vezes) anotaram para os donos da casa. Na ida, o time de Abel Ferreira venceu por 2 a 1 e avança com um 5 a 2 no agregado.

Palmeiras de volta à semifinal

Com o resultado, o Verdão volta a disputar a semifinal da Libertadores depois de cair nas oitavas em 2024. Essa será a quinta sob comando de Abel Ferreira. Com o português no comando, o Verdão disputou a semifinal em 2020, 2021, 2022 e 2023.

E agora?

Agora, espera o vencedor de LDU x São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbis. O time equatoriano venceu o primeiro jogo por 2 a 0. As semifinais estão marcadas para acontecer entre os dias 22 e 29 de outubro.

? Resumo do jogo

? PALMEIRAS 3 x 1 RIVER PLATE ?

? Competição: Quartas de final da Libertadores (volta)

?? Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

? Data: 24 de setembro de 2025 (quarta-feira)

? Horário: 21h30 (de Brasília)

? Público: 40.893 torcedores

? Renda: R$ 4.244.260,40

? Cartões amarelos: Weverton, Vitor Roque e Bruno Fuchs (Palmeiras); Portillo, Galoppo, Acuña, Salas e Pérez (River Plate)

? Cartões vermelhos: João Martins (Palmeiras); Acunã (River Plate)

Arbitragem

Árbitro: Andres Matonte (URU)

Assistentes: Nicolas Taran e Andres Nievas (URU)

VAR: Christian Ferreyra (URU)

Gols

? Salas, aos 7? do 1°T (River Plate)

? Vitor Roque, aos 6? do 2°T (Palmeiras)

? Flaco López, aos 46? e 48? do 2°T (Palmeiras)

? Palmeiras

Weverton; Khellven, Gustavo Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Lucas Evangelista, Andreas Pereira (Facundo Torres) e Felipe Anderson (Allan); Flaco López e Vitor Roque (Raphael Veiga).

Técnico: Abel Ferreira

? River Plate

Armani; Martínez Quarta, Juan Portillo (Pérez), Lautaro Rivero e Gonzalo Montiel; Kevin Castaño, Acuña, Ignacio Fernández (Lencina) e Giuliano Galoppo (Borja); Juanfer Quintero (Colidio) e Maximiliano Salas.

Técnico: Marcelo Gallardo

Palmeiras x River Plate: como foi o jogo?

O Palmeiras começou o jogo já arriscando e aos dois minutos tinha dois chutes a gol. Primeiro, Piquerez finalizou de fora da área e obrigou Armani a espalmar. Felipe Anderson pegou o rebote e tocou para Vitor Roque, que bateu de primeira e mandou perto do gol. Aos sete, o River Plate aproveitou sua primeira oportunidade e abriu o placar. Salas aproveitou a cobrança de falta de Quinteros e cabeceou firme para balançar a rede de Weverton.

Cinco minutos depois, Murilo quase empatou, de cabeça, mas Armani fez a defesa. Aos 17, Flaco tentou de longe e mandou fraco nas mãos de Armani. Pouco depois, Felipe Anderson também arriscou e mandou para fora. Nos acréscimos, o River teve chance perigosa. Castaño saiu cara a cara com Weverton, que fez grande defesa.

O Palmeiras deu o troco no River Plate e empatou o jogo aos seis minutos do segundo tempo. Andreas Pereira cobrou escanteio, a bola sobrou com Piquerez, que cruzou para Vitor Roque. O camisa 9 cabeceou para o gol, e Armani defendeu. No rebote o Tigrinho completou para a rede. O jogo seguiu quente no Allianz Parque e os atletas protagonizaram uma confusão na beira do gramado após Vitor Roque e Acuña se desentenderem.

No recomeço do jogo, os argentinos assustaram com um chute de Salas. Aos 27, Weverton salvou o Verdão de sofrer um gol de Borja. Pouco depois, Piquerez cobrou falta direto, Armani defendeu com rebote e por pouco o Palmeiras não fez o segundo. Aos 41, Facundo Torres foi lançado no ataque, invadiu a área e sofreu ao pênalti, que rendeu a expulsão de Acuña pelo segundo cartão amarelo. Na cobrança, aos 46, Flaco López converteu e colocou o Plameiras na frente. O argentino ainda teve tempo de marcar outro golaço, encobrindo Armani, aos 48.

Próximos jogos

Palmeiras

Jogo: Bahia x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)

Data e hora: 28 de setembro, às 16 horas (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

River Plate

Jogo: River Plate x Deportivo Riestra

Competição: Campeonato Argentino (10ª rodada)

Data e hora: 28 de setembro, às 18 horas (de Brasília)

Local: Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires (ARG)

