Topo

Esporte

Palmeiras: Weverton exalta 'mudanças necessárias' de Abel em 3 a 1 no River

Goleiro ressaltou que "o futebol é feito nos detalhes" após classificação do alviverde - BRUNO ULIVIERI/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 23h35

O goleiro Weverton, do Palmeiras, exaltou Abel Ferreira após a vitória de 3 a 1 do alviverde sobre o River Plate, em jogo que garantiu o clube paulista na semifinal da Libertadores. Ele falou à TV Globo.

Fala, Weverton!

Raio-X da classificação. "O futebol é feito nos detalhes, fizemos um baita 1º tempo no jogo da ida e o adversário se equilibrou depois. Hoje, não começamos o 1º tempo bem, mas o Abel fez as mudanças necessárias e fizemos um bom 2º tempo."

Vitória suada. "O River é uma grande equipe, a gente sabe da tradição sul-americana. Era um adversário duro, mas conseguimos a classificação por mérito. Poder ajudar com a defesa no 1º tempo também me deixa feliz."

