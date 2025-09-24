Palmeiras: Weverton exalta 'mudanças necessárias' de Abel em 3 a 1 no River

O goleiro Weverton, do Palmeiras, exaltou Abel Ferreira após a vitória de 3 a 1 do alviverde sobre o River Plate, em jogo que garantiu o clube paulista na semifinal da Libertadores. Ele falou à TV Globo.

Fala, Weverton!

Raio-X da classificação. "O futebol é feito nos detalhes, fizemos um baita 1º tempo no jogo da ida e o adversário se equilibrou depois. Hoje, não começamos o 1º tempo bem, mas o Abel fez as mudanças necessárias e fizemos um bom 2º tempo."

Vitória suada. "O River é uma grande equipe, a gente sabe da tradição sul-americana. Era um adversário duro, mas conseguimos a classificação por mérito. Poder ajudar com a defesa no 1º tempo também me deixa feliz."