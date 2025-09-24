Topo

Esporte

Abel escala Palmeiras com Khellven e Andreas contra River; veja times

Técnico do Palmeiras repetiu escalação de time que venceu argentinos na ida - Ettore Chiereguini/AGIF
Técnico do Palmeiras repetiu escalação de time que venceu argentinos na ida Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF
Bruno Madrid e Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo

24/09/2025 20h26

O Palmeiras está escalado para encarar o River Plate no jogo da volta das quartas da Libertadores, que ocorre a partir das 21h30 (de Brasília) no Allianz Parque. O alviverde tem vantagem de 2 a 1 construída no jogo de ida, e quem avançar encara LDU ou São Paulo na semifinal do torneio continental.

O time de Abel Ferreira vem ao gramado com: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Relacionadas

Ronaldo Fenômeno vê 'exagero de minoria' em críticas sobre lesões de Neymar

Renato Gaúcho se despede do Flu e critica 'gênios que destroem o futebol'

O time é o mesmo que venceu os argentinos na semana passada — Khellven era dúvida, mas está confirmado. Andreas Pereira também foi mantido entre os 11 iniciais.

Já o River, comandado por Marcelo Gallardo, tem: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero e Acuña; Portillo, Castaño, Nacho Fernández, Galoppo e Quintero; Maxi Salas.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Corredor verde: torcida do Palmeiras apoia time antes de decisão contra o River na Libertadores

Tyson diz ganhar mais dinheiro com exibições do que com título: 'Público gosta de ver campeões'

Abel escala Palmeiras com Khellven e Andreas contra River; veja times

Com Khellven titular, Abel define Palmeiras para decisão contra o River Plate; veja escalações

Entenda por que Andrés Sanchez participou de reunião do Corinthians com a Caixa

Com presenças ilustres, COB Expo 2025 é oficialmente inaugurada em São Paulo

São Paulo vence Corinthians com autoridade e avança à semifinal da Copa do Brasil feminina

São Paulo x LDU: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Chapecoense x Avaí pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico e escalações

Coritiba x Criciúma pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Atlético-GO x América-MG pela Série B: onde assistir ao vivo, histórico e escalações