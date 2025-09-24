Abel escala Palmeiras com Khellven e Andreas contra River; veja times
O Palmeiras está escalado para encarar o River Plate no jogo da volta das quartas da Libertadores, que ocorre a partir das 21h30 (de Brasília) no Allianz Parque. O alviverde tem vantagem de 2 a 1 construída no jogo de ida, e quem avançar encara LDU ou São Paulo na semifinal do torneio continental.
O time de Abel Ferreira vem ao gramado com: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.
O time é o mesmo que venceu os argentinos na semana passada — Khellven era dúvida, mas está confirmado. Andreas Pereira também foi mantido entre os 11 iniciais.
Já o River, comandado por Marcelo Gallardo, tem: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero e Acuña; Portillo, Castaño, Nacho Fernández, Galoppo e Quintero; Maxi Salas.